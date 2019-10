Els CDR ocupen l'Ajuntament de Girona: «Prou criminalització al jovent»

Llegint el comunicat des del balcó de l'@girona_cat okupat. El poble mana i el govern obeeix.

Els CDR ocupen l'Ajuntament de Girona en protesta per la decisió de l'alcaldessa, Marta Madrenas, de suspendre els concerts i les barraques de Fires. A quarts de tres de la tarda, una trentena de manifestants han irromput al consistori i han pujat fins a la sala on es fan les juntes de govern (situada al primer pis).De moment, els CDR asseguren que no tenen intenció de marxar i passen l'estona mirant la pantalla que hi ha a la sala o jugant a cartes. A més, han desplegat una pancarta a la façana del consistori, on s'hi pot llegir el lema "Prou criminalització al jovent i a les gironines", en referència a la suspensió dels concerts a La Copa. L'alcaldessa va decidir anul·lar-los per seguretat després dels aldarulls que ha viscut la ciutat.Els manifestants han llegit un comunicat que enllaça l'esclat de les mobilitzacions arreu dels Països Catalans, la repressió de l'Estat, els abusos policials per part dels cossos de seguretat de l'Estat i els Mossos d'Esquadra; a més d'una crítica al conseller d'Interior, Miquel Buch, al Govern de la Generalitat i a l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. "A Girona, la criminalització de l'autodefensa a la violència policial ha començat amb l'alcaldessa", asseguren des dels CDR.A partir d'aquí, els CDR asseguren que continuaran la mobilització permanent i acusen el Govern de mostrar "un fracàs absolut" a l'hora d'aconseguir "implementar la república". "Aquesta Catalunya és un buit de sobirania, un simple gestor de les engrunes .Els manifestants subratllen que el seu objectiu no és el de "preservar les institucions autonòmiques a qualsevol preu" sinó preparar "la resistència" contra l'Estat "per exercir el dret a l'autodeterminació, assolir la independència i construir la república catalana al servei de les classes populars". "No és el moment de desmobilitzar, sinó de seguir als carrers com aquestes últimes setmanes!", acaba el manifest.Després de la lectura, els CDR han dit que havien nomenat uns portaveus per negociar amb l'Ajuntament, però que de moment no havien rebut cap resposta per part de l'equip de govern. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha arribat al consistori poc després de les tres de la tarda.L'ocupació dels CDR té lloc, justament, poques hores abans que comenci el pregó de les Fires i Festes de Sant Narcís. De fet, a la plaça del Vi ja se n'estan fent els preparatius.