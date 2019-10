Amb una mà a la barricada i l'altra al mòbil

Canals com el d'Anonymous Catalonia notifiquen, gairebé en temps real, què passa a l'exterior del "camp de batalla": si arriben reforços o bé si hi ha controls

Manifestants darrere una barricada en flames durant els aldarulls a Barcelona. Foto: José M. Gutiérrez

"Instagram és el nostre dia a dia. Hi passem hores. És la nostra xarxa. I per això és bestial. Jo comparteixo als stories les convocatòries", explica el Xavi, de 22 anys

"Jo ni sabia que existia Telegram. Però tots els meus amics se'n van fer i jo també. Allà hi som tots i hem fet un grup amb els que habitualment ens mobilitzem", relata la Mireia, de 18 anys

"Atenció! El blindat amb canó d'aigua dels Mossos ja no és al TSJC". Aquest missatge, enviat a les 21.54 del divendres 18 d'octubre , va arribar a més de 200.000 telèfons mòbils. Deu minuts després, passades les deu de la nit, un altre: "Alerta! Desenes de furgonetes dels Mossos pugen per Via Laietana". Abans de les 22.25, mitja hora després del primer missatge, la tanqueta va començar a actuar, però la plaça Urquinaona ja s'havia buidat de manifestants, que s'havien dispersat pel centre de Barcelona.Són milers els joves - independentistes i no independentistes - que han pres els carrers des del 14 d'octubre - ahir, dissabte 26, també -, quan el Tribunal Suprem va condemnar per sedició els líders independentistes . Molts d'ells, a peu de barricada el vespre de la vaga general, van rebre aquests missatges i, sobre la marxa, van decidir reorganitzar la seva estratègia en la batalla contra la policia. L'emissor? El compte anònim de Telegram Anonymous Catalonia, que suma gairebé 250.000 seguidors i s'ha convertit en una de les principals eines de mobilització del jovent."Quan comença l'acció, Telegram treu fum", explica ael Santi -un nom fictici, com tots els que apareixen en aquest text-, que té 25 anys i que es va iniciar en la protesta el dimecres 16 d'octubre a la conselleria d'Interior . En el moment calent de les manifestacions, molts opten per activar el "mode avió" dels seus telèfons mòbils -fet que, teòricament, dificulta la geolocalització per part de la policia-, però sempre n'hi ha uns quants que, amb un ull a la barricada i l'altre al mòbil, estan constantment connectats. L'objectiu? Organitzar-se entre ells a través dels xats, saber on cal reforçar efectius o, per exemple, on cal mobilitzar material per primers auxilis mentre no arriba l'ambulància.Canals com el d'Anonymous Catalonia notifiquen, gairebé en temps real, què passa a l'exterior del "camp de batalla": si arriben reforços, si es fan controls policials en carrers adjacents, etcètera. El mòbil permet als manifestants saber tot això amb un marge de segons. D'on prové, però, tota aquesta informació? Prové d'altres manifestants, allunyats de l'acció, que ho veuen amb els seus propis ulls, fan un vídeo o una foto i ho reporten. O, simplement, d'altres usuaris del canal que estan seguint els fets des de la televisió.Tot aquest contingut el centralitza el que es coneix com a bot, un sistema dissenyat especialment per aquesta tasca. L'usuari completa un breu formulari que permet filtrar la informació (per localització des d'on s'envia, si es tracta de policia en moviment o càrregues, entre altres). L'eina més utilitzada en aquests moments és @TardorCalentaBOT, que durant la setmana del 14 al 18 d'octubre va rebre en alguns moments més de 10 alertes per segon. @TardorCalentaBOT i Anonymous Catalonia estan vinculats. Així, un cop filtrat, l'administrador anònim només ha de difondre el contingut pel canal tan ràpid com sigui possible. En una comunitat digital de 250.000 persones hi ha mig milió d'ulls.Lluny queden ja els clàssics pasquins per convocar manifestacions. La difusió es fa ara per xarxes socials com Instagram. En aquesta, coincidint amb el cicle de protestes, s'han popularitzat comptes com @catalunya_life, que acumula més de 100.000 seguidors, i que es presenta així al públic: "No teniu temps per mirar les notícies? Seguiu-nos!". El perfil difon vídeos i imatges sobre el que passa als carrers que es viralitzen amb molta facilitat. Algunes publicacions superen els dos milions de visualitzacions."Instagram és el nostre dia a dia. Ens hi passem hores. És la nostra xarxa. I per això és una eina bestial. Jo comparteixo als stories totes les convocatòries", explica el Xavi, de 22 anys. Els continguts de seguida passen d'un compte a l'altre. En qüestió d'escassos minuts, conduït per milers d'usuaris actius i entregats a la causa, l'abast d'un missatge es multiplica infinitament.A part del lloc i l'hora de les manifestacions, aquesta xarxa social esdevé també un fantàstic canal de difusió de "consells". "Compartim posts sobre com anar vestits o quines defenses utilitzar pels projectils. Ens protegim entre nosaltres, vaja!", reflexiona. Una de les referències més potents per a molts d'ells és Hong Kong.Amb el permís de l'app del Tsunami Democràtic, que està encara en fase de recol·lecta , el gran beneficiat d'aquest corrent mobilitzador està sent Telegram. S'ha inflat a guanyar usuaris. Molts hi han arribat seguint les instruccions del mateix Tsunami. Però molts d'altres ho han fet arran d'una creença que ha fet fortuna, segons la qual Telegram és més segur que WhatsApp. Sobre això últim hi ha experts que fan un crit d'alerta "Jo ni sabia que existia. Però tots els meus amics se'n van fer i jo també. Allà hi som tots i hem fet un grup amb els que habitualment ens mobilitzem", relata la Mireia, de 18 anys. Telegram és, des de fa menys de 15 dies, el canal que fa servir per quedar per anar a les manifestacions. També, no és l'única, ha creat xats amb gent que ha conegut entre barricades. "Ens passem convocatòries i publicacions sobre la causa que ens semblen interessants", afegeix.Tots els joves consultats percoincideixen en què aquesta és la seva manera de fer-se costat. Les xarxes socials els permeten crear comunitat. Més necessària que mai, diuen, en un moment com l'actual, amb gairebé 600 persones ferides i 31 enviades a presó sense fiança.Els continguts salten de Telegram a Instagram, i a la inversa. De milers en milers. El jovent-alguns, menors de 16 anys- ha pres la iniciativa als carrers i, mentre lluita per canviar les coses a nivell polític i social, ha capgirat (i actualitzat) les eines de l'activisme.

