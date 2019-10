UGT anima a participar a la manifestació sota el lema «Llibertat»

📹[vídeo] Camil Ros @camilros secretari general de la #UGTdeCatalunya participarà a la manifestació convocada per aquest dissabte pic.twitter.com/6CjzOgkqcP — UGT de Catalunya (@ugtcatalunya) October 24, 2019

UGT s'adhereix a la manifestació sobiranista contra la sentència d'aquest dissabte 26, si bé apel·la a la pluralitat dels afiliats i demana "que cadascú actuï en funció de les seves conviccions personals". Segons indica el sindicat que lidera Camil Ros, l'organització, "amb més de 130 anys d’història, ha participat en totes i cadascuna de les reivindicacions socials que hi ha hagut al nostre país".El sindicat de què va ser dirigent l'exconsellera Dolors Bassa, condemnada pel Tribunal Suprem, proclama que mai defallirà a "reclamar drets, llibertats, cohesió social i diàleg, més necessaris ara que mai, per trobar solucions a la situació que pateix avui el nostre país".En aquest sentit, apunta que participa i participarà en "tots els espais compartits i plurals per a reforçar la cohesió i la convivència, cercant el màxim consens amb institucions, diferents entitats i organitzacions socials".En concret, l'organització destaca la seva adhesió al manifest que han subscrit més de 500 entitats i que es va fer públic el 14 d'octubre a la plaça Sant Jaume. Per la seva banda, CCOO ha donat llibertat als seus afiliats per fer el que creguin convenient.

