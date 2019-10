L'Hospital Sant Joan de Déu serà la seu del congrés mundial de càncer infantil el 2022

L'Hospital Sant Joan de Déu serà la seu del congrés de la Societat Internacional d'Oncologia Pediàtrica l'any 2022. Així s'ha decidit aquest divendres a Lió, on enguany s'està celebrant la cita. La trobada reuneix més de 2.700 professionals sanitaris d'un centenar de països d'arreu del món, entre oncòlegs, cirurgians, infermeres, radioterapeutes, científics i investigadors.L'Hospital Sant Joan de Déu és el centre sanitari que més casos de càncer infantil atén a tot l'Estat, amb 350 casos anuals de mitjana. La cita del 2022 arribarà poc després que s'obri el Pediatric Cancer Center, previst per finals de 2020. Aquesta instal·lació podrà atendre més de 400 pacients cada any i incorporarà els darrers avenços científics.

