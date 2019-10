La UdG facilitarà la mobilització dels estudiants amb un sistema d'avaluació alternatiu

El claustre de la Universitat de Girona ha decidit adaptar-se al moment d'excepcionalitat que viu Catalunya. El centre aplicarà un sistema d'avaluació alternatiu perquè els estudiants puguin continua mobilitzant-se sense perdre el curs. Segons aquest acord, cada alumne podrà escollir entre seguir el calendari establert des de l'inici de curs, amb avaluació continua, o presentar-se directament a un examen final."Aquest text té l'acord de tothom perquè intenta ser el màxim de transversal possible", ha apuntat el representant dels estudiants, Isaac Coronas, que també subratlla que no ha estat "gens fàcil" arribar fins a aquest punt. "Intenta ser el màxim de transversal possible", ha afegit, "per tal de garantir el dret a seguir l'activitat tal com estava prevista i, alhora, permetre un sistema d'avaluació complementari, que permeti la gestió de les situacions excepcionals que es poden produir els properes dies".Davant d'aquesta proposta, hi ha professors que han manifestat els seus recels que es puguin seguir les classes "amb normalitat". De fet, un d'ells ha demanat al rector "garanties" que els accessos a les facultats no es tornaran a bloquejar o que s'habilitaran aules per poder fer classe. D'altra banda, alguns professors han defensat aquesta "alternativa", justificant que es tracta d'una "situació excepcional".A banda, el 84% dels membres del claustre (amb 91 vots) ha donat suport al manifest en contra de la sentència de l'1-O. El rector ha defensat que el debat arribés a la UdG perquè "res del que passa fora dels murs" de la universitat és "indiferent" al centre. De fet, Salvi ha definit la UdG com un "baluard de la defensa contra els atacs a les llibertats".De la mateixa manera, el rector ha avançat que la universitat "rebutja qualsevol tipus de violència" perquè "és la fi de la raó". En el manifest s'especifica que rebutgen "la repressió i violència policial" que ha provocat "greus lesions a manifestants i estudiants".Aquest és un dels set punts en què compta el text. A més, també exigeixen "la immediata posada en llibertat d les persones injustament condemnades" i la "redacció i aprovació" d'una Llei d'amnistia com a "via preferent per reprendre el diàleg" entre el govern català i l'espanyol.El document ja s'ha aprovat en altres universitats com la de Barcelona, la Pompeu Fabra o la Politècnica de Catalunya. Durant el debat del document, s'havien presentat diverses esmenes, però al final el professor que les havia proposat, les ha acabat retirant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor