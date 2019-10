10 coses que potser no sabies dels Gallardo i la farmacèutica Almirall

La família Gallardo , propietària de Laboratoris Almirall, és una de les grans fortunes de Catalunya i de l'Estat. Però fins fa poc no eren molt presents mediàticament i restaven allunyats dels focus mediàtics. Alguns posicionaments sorollosos contra el procés i l'amnistia fiscal decidida pel PP va fer que se'n parlés.Ara bé, sabies quin escàndol financer va afectar la família? I quin és el seu equip de futbol preferit? I com porten la relació de Susana Gallardo amb Manuel Valls?, 10 coses que potser no sabies dels Gallardo, una família entre la discreció burgesa i l'unionisme de carrer

