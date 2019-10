Antiavalots dels Mossos visiten a l'hospital policies espanyols ferits durant les protestes

Quatre agents de la BRIMO dels Mossos d'Esquadra han visitat a l'Hospital de Sant Pau diversos policies espanyols ferits durant els aldarulls de la setmana passada a Catalunya. Segons La Vanguardia , els membres dels antiavalots catalans haurien fet aquest gest a títol personal per interessar-se per l'estat dels agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) que va ser desplegada l'anterior setmana en diverses ciutats catalanes.El diari explica que els agents antiavalots han regalat samarretes i bombons als policies espanyols ferits. La imatge de la seva visita ha estat filtrada en diverses xarxes socials, tal com ensenya la mateixa Vanguardia. L'agent de la policia espanyola provinent de Vigo que es troba en estat molt greu segueix ingressat a la UCI i no pot rebre visites. El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, va visitar aquest passat dilluns la prefectura de Policia de Via Laietana , escenari d’alguns dels enfrontaments més durs dels últims dies, acompanyat del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.Sánchez es va reunir amb els comandaments del cos per mostrar el seu suport i posteriorment s'ha desplaçat als hospitals Sant Pau i Sagrat Cor de la capital catalana per visitar alguns dels policies ferits. El president espanyol en funcions va visitar després diversos policies ferits a l'Hospital de Sant Pau, d'on va sortir escridassat. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, van realitzar altres visites a l'hospital com el 19 d'octubre passat, on ja havien estat hospitalitzats diversos agents de la Policia Nacional ferits durant els disturbis de divendres a la nit a la Via Laietana. Segons dades de la Policia Nacional, almenys set agents van ser evacuats a diversos centres hospitalaris arran dels incidents per "lesions".

