El PSC dissenya una campanya per entrar en el cos a cos amb ERC

"Si es vol dialogar, no es pot cridar a la confrontació i s'ha de donar suport explícit des del primer minut als Mossos", argumenten des de la direcció del PSC

L'objectiu global dels socialistes és millorar els resultats de fa sis mesos per configurar "un govern progressista que no depengui d'ERC"

Guanyar les eleccions del 10-N. És l'objectiu amb què el PSC afronta la campanya. Reconeix sense embuts qui és el seu gran rival: ERC, que ja es va imposar a les eleccions del 28 d'abril. I, precisament per això, ha dissenyat una campanya de 200 actes arreu del territori per entrar en el cos a cos amb la candidatura de Gabriel Rufián tot reivindicant-se com l'"única opció progressista i no independentista" que pot guanyar els comicis.El líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, s'implicarà a fons en la campanya de Meritxell Batet, que onejarà el seu rol com a catalana que presideix el Congrés dels Diputats de la mateixa manera que Manuel Cruz porta la batuta del Senat. Per ara, les enquestes segueixen pronosticant un triomf dels republicans, però al PSC veuen el sorpasso possible. Tant pel context polític com pel fet que, aquesta vegada, hi haurà més fragmentació del vot independentista, fet que esperen que passi factura als republicans i faci més assolible una victòria socialista.Tres són els eixos argumentals sobre els quals el PSC cimentarà els seus missatges electorals. El primer, advertir que una part de l'independentisme "no és pacifista". S'agafaran als inèdits aldarulls de la setmana passada per demostrar-ho. No consideren que els perjudiqui com s'ha efectuat l'operació policial, que defensen com a correcta. "Els Mossos estan fent la seva feina", sostenen.El segon eix es centrarà en assenyalar que el president de la Generalitat, Quim Torra, "no ha assumit la seva responsabilitat". La seva petició de diàleg a Pedro Sánchez, consideren, és "postureig" i no real. "Si es vol dialogar, no es pot cridar a la confrontació i s'ha de donar suport explícit des del primer minut als Mossos", argumenten des de la direcció. El PSC considera, per tant, que el fet que Sánchez no despengi el telèfon al president català no suposarà una penalització en termes electorals.La tercera pota del discurs de campanya serà treure pit del fet que ha estat amb el govern de Sánchez que s'ha exhumat el cadàver de Franco després de 44 anys amb una tomba d'Estat al Valle de los Caídos.Amb aquest argumentari sota el braç, el PSC espera també treure rèdit de la irrupció de la CUP en l'escena electoral estatal. "L'independentisme es presenta aquesta vegada en en quatre marques", sostenen des de la direcció del partit. Junts per Catalunya, ERC, la CUP i... quina és la quarta? Segons els d'Iceta, els comuns encapçalats per Jaume Asens, a qui diferencien del perfil d'Ada Colau, que governa amb el PSC a Barcelona. Per què engloben Asens dins de l'esfera independentista? "Ens han negat quatre vegades com a socis de govern", responen des del PSC.A més, aquestes "quatre candidatures" independentistes, diuen des de la cúpula socialista, segueixen una estratègia marcada pels anticapitalistes. I a partir d'intentar fer quallar aquest marc mental, els socialistes catalans es reivindicaran com "l'única opció" per frenar-los, especialment tenint present el mal pronòstic que fan els sondejos per a Albert Rivera i Inés Arrimadas.El PSC, com el PSOE, espera créixer a costa de la sagnia de Ciutadans i també d'esgarrapar vots dels comuns descontents amb el perfil d'Asens i el paper que ha fet Pablo Iglesias durant el procés de la investidura fallida de Sánchez. L'objectiu global dels socialistes és millorar els resultats de fa sis mesos per configurar "un govern progressista que no depengui d'ERC". Ho diuen així de clar des de la direcció, que també veu amb recels ara les aliances amb Podem. "Són els els que es fiquen sols dins del bloc independentista", insisteixen des del PSC. Tant Colau com Asens han rebutjat la sentència del Tribunal Suprem i reclamen la llibertat dels dirigents empresonats."Sortim a guanyar", insisteixen des de la seu del carrer Pallars. Durant la campanya preveuen almenys dos mítings amb la presència de Sánchez, que és conscient de la importància històrica de fer un bon resultat a Catalunya. Obstinats en ampliar la seva majoria transitant pel centre però atraient vots de Ciutadans, els socialistes desfilaran aquest diumenge en la manifestació unionista convocada per Societat Civil Catalana. Iceta, el ministre José Luis Ábalos i Josep Borrell compartiran capçalera amb dirigents del PP i Ciutadans.

