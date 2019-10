VÍDEO Márquez i Lorenzo discuteixen enmig dels entrenaments del Gran Premi d'Austràlia

Els entrenaments del Gran Premi d'Austràlia de motociclisme comencen a escalfar un cap de setmana prometedor en l'esport sobre dues rodes. El pilot català Maverick Viñales ha estat el més ràpid de tots i ha aconseguit les millors posicions de cara dissabte, on s'establiran els posicionaments per la cursa de diumenge. Tot i això, el protagonisme l'han acabat compartint Marc Márquez, amb el vuitè mundial sota la màniga, i Jorge Lorenzo.El pilot de Cervera se les ha tingut amb el mallorquí arran d'un xoc entre les dues motos quan Márquez intentava aconseguir la volta ràpida per posicionar-se a la zona alta de la classificació. Aquest ha recriminat a Lorenzo que "anés molt lent i s'adormís", impedint així un bon recorregut per al de Cervera. La cursa serà diumenge, a les 6:30 del matí, degut a l'horari d'Austràlia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor