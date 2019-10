Centenars d'alcaldes tornen a Palau per expressar el rebuig a la sentència

El Palau de la Generalitat acollirà aquest dissabte al migdia un acte d'alt contingut simbòlic. Centenars d'alcaldes convocats pel president Quim Torra es desplaçaran fins a l'edifici governamental per expressar el rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes i per donar suport als presos i exiliats. Torra ha fet arribar la invitació als 814 alcaldes -d'un total de 947- de municipis en els quals s'hagin aprovat mocions en contra del veredicte un cop es va fer públic el 14 d'octubre.No és la primera vegada que es fa un acte d'aquest tipus al Palau de la Generalitat. El 4 d'octubre del 2014, un mes i cinc dies abans del 9-N, centenars de batlles es van desplaçar fins a Barcelona per fer costat a la consulta, que ja havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional (TC). En aquell moment, la convocatòria la va fer Artur Mas. El seu successor, Carles Puigdemont, va replicar-la quan s'acostava el referèndum de l'1-O i els batlles del país ja patien la persecució de l'Estat per evitar la votació. "Que no subestimin la força del poble de Catalunya" , va assenyalar Puigdemont. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va rebre els alcaldes abans que creuessin la plaça Sant Jaume, però ella va evitar entrar a la Generalitat. Bona part dels dirigents governamentals i parlamentaris que eren aquell dia a Palau -Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carme Forcadell, entre d'altres- són a la presó o bé a l'exili. Les investigacions contra alcaldes per l'1-O, amb el pas del temps, han anat decaient.Els càrrecs municipals tindran una agenda atapeïda els propers dies. L'expresident de la Generalitat, com a màxim responsable del Consell per la República, els ha convocat dimecres vinent, 30 d'octubre, per celebrar l'Assemblea de Càrrecs Electes. Un organisme que també compta amb la presència de diputats, senadors, regidors i eurodiputats. Tant Junts per Catalunya (JxCat) com ERC i la CUP s'hi sumaran. Les entitats municipalistes -Associació Catalana de Municipis (ACM) i Associació de Municipis per la Independència (AMI)-, que intervindran aquest dissabte a Palau, també hi seran dimecres.

