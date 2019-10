Les 29 grans pel·lícules sobre periodisme

Gabriel García Márquez assegurava que el periodisme és "el millor ofici del mon". La professió periodística és una de les fascinacions més recurrents en molts àmbits de la societat. Des de la política, necessitada d'atenció per part dels mitjans de comunicació, passant pels esports i fins el món de la cultura. És en aquest últim món on el periodisme ha pogut assolir cotes més altes, a vegades més baixes però sobretot diferents: en el món del cinema.Les pel·lícules sobre periodisme sempre han projectat una imatge que s'allunya de la realitat que viuen els professionals de la informació. En un context molt més romàntic, idealitzat i heroic, els i les periodistes protagonistes d'aquests films acaben convertint-se en icones per a un públic necessitat de l'adrenalina que la professió, de per si, no dona. Almenys, no com una pel·lícula.Des de les peripècies de Tony Curtis a Xantatge a Broadway, passant pes les investigacions reals de Spotlight o Els arxius del Pentàgon, fins a remoure la memòria històrica a Soldados de Salamina o desbancar un president en actiu com a Tots els homes del president. Ahem confeccionat un llistat, limitat i sel·leccionat, de les millors pel·lícules sobre periodisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor