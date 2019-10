El ple de Terrassa rebutja la sentència del procés i condemna «qualsevol tipus de violència»

El ple municipal de Terrassa ha rebutjat la sentència condemnatòria del procés i també ha condemnat qualsevol tipus de violència. La proposta que han presentat els partits independentistes amb representació municipal (ERC-MES -al govern- i JXT) ha rebut el suport de regidors de Tot per Terrassa en alguns dels seus punts. Malgrat tot però, no ha prosperat l'acord on es demanava l'amnistia dels presos i la seva llibertat immediata. ERC-MES i JxT només han rebut els suports de quatre regidors de TxT.Cada un dels onze punts de la proposta de resolució s'han votat per separat i el partit majoritari a la ciutat -Tot per Terrassa- ha donat llibertat de vot i pensament als seus deu regidors. Una geometria que ha fet possible aprovar cinc dels onze acords.Fins i tot, "condemnar qualsevol tipus de violència i pràctica encaminades a establir un ambient de confrontació, alhora que expressar el suport a les víctimes de la mateixa" ha rebut el suport de tots els partits (TxT, ERC-MES, PSC, Cs i JxT) de manera que s'ha aprovat per unanimitat.Els altres acords aprovats han estat els que demanen "mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics".Els regidors de Tot per Terrassa doncs, han permès tirar endavant l'acord on s'expressa "la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania de Terrassa, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret".Així, el ple de Terrassa ha manifestat "el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya".

