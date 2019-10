El govern espanyol «prepara respostes» davant les noves mobilitzacions del Tsunami

Les noves mobilitzacions del Tsunami Democràtic inquieten la Moncloa. Segons ha assegurat la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, l'executiu "prepara respostes" davant de convocatòries que puguin ser "violentes". Preguntada específicament per les noves dates facilitades pel Tsunami, ha indicat que el ministeri de l'Interior "estudia tots els escenaris".La plataforma ha anunciat a través de les xarxes socials els dies que té previst actuar. Són el 9, 11, 12 i 13 de novembre i el 18 de desembre. La majoria de les pròximes accions seran en llocs sorpresa, però la del dia 9, coincidint amb la jornada de reflexió de les eleccions espanyoles, serà a tot l'Estat, i la del dia 18 de desembre tindrà a veure previsiblement amb el Barça-Madrid que s'ha de disputar al Camp Nou."Els autors de les agressions i els pillatges estan sent perseguits i detinguts. No hi ha espai per a la impunitat". Aquesta és una de les frases que ha fet servir Celaá durant la roda de premsa a la Moncloa. Es referia a les detencions que s'han produït amb motiu dels aldarulls viscuts a Catalunya després de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes que van promoure l'1-O, ara ja condemnats per sedició En total, ha apuntat, hi ha més de 200 persones detingudes. La majoria -161- han estat apresats per part dels Mossos d'Esquadra, mentre que la Policia Nacional espanyola ha protagonitzat 34 procediments d'aquests tipus. La Guàrdia Civil, només 8. 134 adults i 15 menors han estat posats a disposició judicial, dels quals 31 han entrat a la presó. Dels menors que han passat per davant del jutge, ha indicat Celaá, 14 es troben en situació de llibertat vigilada i un està reclòs en un centre d'internament."Han estat detinguts per la gravetat dels seus actes", ha ressaltat la portaveu del govern espanyol en funcions, que ha fet un recompte dels agents ferits, un total de 289 durant la setmana passada. 154 d'ells són Mossos d'Esquadra, 134 són policies nacionals espanyols i també hi ha un guàrdia civil ferit. Celaá ha desitjat una "ràpida recuperació" per als manifestants ferits. "No pot ni ha de tornar el foc a Catalunya, que necessita convivència, futur i normalització", ha ressaltat la ministra, que s'ha queixat de l'existència d'un independentisme "radical i violent".Davant les crítiques de sectors catalans que han equiparat la situació actual amb la del franquisme, fent un paral·lelisme amb l'exhumació del dictador celebrada ahir al Valle de los Caídos, Celaá ha apuntat que no hi ha "dubtes" sobre la democràcia. "Els demanem que mirin al seu voltant. Cal llei i proporcionalitat davant dels qui pretenen destruir el que ens uneix", ha apuntat la dirigent del PSOE, que ha anunciat que el mausoleu de Franco es reobrirà el cap de setmana vinent "convertit en altar a les víctimes de l'odi".

