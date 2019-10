Un centenar d'entitats criden a la mobilització transversal sota el lema «llibertat»

"Llibertat". Aquest és lema de la convocatòria que més de 115 entitats fan aquest dissabte amb el carrer Marina com a punt de trobada. Pretenen que sigui una manifestació plural de tot aquell sector de la societat catalana que considera "injusta" la sentència i que reclama la llibertat dels presos i dels detinguts els darrers dies. És per això que, més enllà de les formacions independentistes, els impulsors de la mobilització entenen que els comuns haurien també de donar suport a la crida."Ens agradaria que l'alcaldessa Colau hi participés", ha reconegut el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. Les entitats adherides a la convocatòria -entre elles sindicats com UGT, Lafede i la Taula del Tercer Sector- tenen per objectiu visibilitzar un "rebuig unànime" a les condemnes imposades pel Tribunal Suprem. Per ara, hi ha 400 autocars previstos de gent que es manifestarà al carrer Marina. Els partits independentistes hi han expressat el seu suport, mentre que els comuns van assegurar aquest dijous que havien de prendre una decisió sobre si hi participarien o no.Mauri ha insistit que pretenen interpel·lar a qui consideri que s'ha de dir prou a la "via repressiva" i que, per tant, la convocatòria pretén anar més enllà de l'esfera sobiranista. La presidenta de l'ANC, per la seva banda, ha argumentat que el lema "llibertat" "ho engloba tot" i ha considerat com un èxit la quantitat de persones que s'han manifestat els darrers dies superant, fins i tot, les pròpies expectatives de les entitats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor