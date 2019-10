El PSC defensa que l'exhumació de Franco va ser «un acte sobri i auster» que «hauria de reconfortar a tothom»

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha defensat que l'exhumació del dictador Francisco Franco va ser un "acte sobri i auster" i que és "un triomf d'Espanya". En declaracions als mitjans, i després d'algunes crítiques per com es va desenvolupar l'exhumació, Illa ha afirmat que "tot intent de desviar si l'acte va ser d'una manera o d'una altra és buscar tres peus al gat". En aquest sentit, ha destacat que després de 40 anys s'ha exhumat el dictador d'un mausoleu d'estat i se l'ha inhumat en un cementiri privat: "Això ens hauria de reconfortar a tots".



El dirigent socialista ha dit que aquest és un acte de "justícia" i ha reivindicat que l'ha fet un govern del PSOE. D'altra banda, ha recordat que hi han participat els altres dos poders de l'Estat, a més de l'executiu: el legislatiu, que va aprovar l'exhumació al Congrés, i el judicial, que en va donar el vistiplau. Sobre la participació de la ministra de Justícia a l'acte, ha defensat que hi era com a notaria major de l'Estat.