El Festival Protesta tanca edició amb un intens cap de setmana de projeccions i activitats

Programació

DIVENDRES, 25 D'OCTUBRE

19.30h | VIURE PROTESTANT EL GÈNERE

Projecció del curtmetratge: Lesbofòbia. Un documental i deu respostes

Conversa amb Judith Juanhuix, doctora en física, investigadora, científica al Sincrotró Alba, mare i activista trans, i Àlex Bixquert, home trans, president de l'associació LGTB de Terrassa i biòleg Espai: Auditori Marià Vila d'Abadal, Fòrum de Debats



21.30h | SOFIA

Presentació a càrrec de Yousra El Mansouri, activista antiracista i feminista

Espai: Cinema Vigatà



DISSABTE, 26 D'OCTUBRE



10.00h | PROJECCIÓ DELS CURTMETRATGES DE LA SELECCIÓ OFICIAL 2019



Who is Europe?, Arthur Rambo, Exodus, Sonrisa, Winter In Europe, Let's go to Antarctica!, Tierra Mojada, Tahrib, Makun (No Llores) - Dibujos en un C.I.E. i Lesbofòbia. Un documental i deu respostes.

Espai: Cinema Vigatà



21.30h | ME LLAMO VIOLETA



Projecció final del Protesta 2019 amb la participació de David Fernández de Castro, director, i Joan Úbeda, productor.

Espai: Cinema Vigatà



DIUMENGE 27 D'OCTUBRE



18.00h | FESTA FINAL 2019



La festa final del Protesta és molt més que una entrega de premis. Cinema, música, dansa, teatre i l'speech corner del jurat ens faran reflexionar sobre la temàtica d'aquest any: Eufòria de Gènere.

Espai: L'Atlàntida (Carrer de Francesc Maria Masferrer, 4. Vic)

La setena edició del Festival Protesta encara la recta final. Encara queden dos dies intensos de projeccions i activitats. Cal destacar que la festa final, on s'entregaran els premis als millors curtmetratges, s'ha reubicat a diumenge 27 d'octubre a les 6 de la tarda a l'Atlàntida de Vic a causa de la manifestació que hi ha convocada a Barcelona. Segons l'organització, fins al moment, aquesta és una de les edicions més participatives.Deu curtmetratges opten al concurs. Enguany se n'han presentat 363 a concurs. Dels films presentats, la majoria són d'Espanya (115) i Catalunya (32) però destaquen 41 propostes procedents d'Iran, 19 de Rússia i 11 de Brasil. També van arribar una proposta d'Iraq, de Síria i de Birmània; dues de Kazakhstan i quatre de Kyrgyzstan.El concurs de curtmetratges compta amb tres premis: premi documental de 1.000 euros, premi ficció de 1.000 euros, i premi del públic de 500 euros. Tal com ha recordat Vilanova, el 25% del total del premi econòmic anirà destinat a una entitat social sense ànim de lucre.Formen part del jurat Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural; Brigitte Vasallo, escriptora i activista; Estel Solé, actriu i escriptora; Elena Subirà, Relacions Institucionals, Màrqueting & Fundrising Docs Barcelona; i Carles Furriols, president de la Fundació Dr. Trueta.

