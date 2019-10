Els aldarulls evidencien les divergències entre el PSC i els comuns a Barcelona

Si els partits independentistes s'havien marcat com a objectiu que el ple municipal expressés el rebuig a la sentència de l'1-O ; Ciutadans, PP i Barcelona pel Canvi tenien posat el focus en els aldarulls produïts la setmana passada a Barcelona. Les proposicions dels partits liderats per Mari Luz Guilarte, Josep Bou i Manuel Valls no han tirat endavant; però un text dels populars ha servit per visualitzar la diferència d'opinions entre els socis de govern.El vot en contra de Barcelona en Comú ha tombat una proposició del PP, transaccionada amb el PSC, de condemna dels fets violents succeïts a Barcelona en què s'acordava "elaborar un informe detallat, en base a les diligències obertes pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, sobre els costos i desperfectes ocasionats pels actes vandàlics, així com les destrosses del mobiliari urbà, la crema de contenidors i la reposició de l'asfalt", a més de l'impacte econòmic sobre el comerç i la restauració.Els comuns han argumentat el seu vot contrari perquè el document no entra a discutir les actuacions policials. "Hauria de denunciar també que tres joves i un adult han perdut l'ull en manifestacions", ha afirmat el regidor Jordi Martí.El text acordat per socialistes i populars, amb el suport del partit de Valls, pretenia valorar els danys produïts al patrimoni municipal en les causes judicials que es poguessin obrir, per demanar "el rescabalament per part dels causants" dels desperfectes. La voluntat inicial dels populars era reclamar els costos de les destrosses "a Òmnium Cultural, l'ANC, Tsunami Democràtic i el president de la Generalitat", però aquesta petició va desaparèixer per sumar els socialistes.Ciutadans s'ha abstingut en la votació, per considerar que la proposició havia quedat "descafeïnada", mentre que ERC i JxCat hi han votat en contra. Neus Munté (JxCat) ha criticat que el text que no mostri solidaritat amb "totes les víctimes" i Jordi Coronas (ERC) ha lamentat que no esmenti els "costos reals" que representen els centenars de ferits a les manifestacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor