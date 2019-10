El Govern nega que Nissan es plantegi desprendre's de la planta de Barcelona

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón ha negat que l'empresa automobilística Nissan vulgui desprendre's de la seva planta a Barcelona, una informació publicada al mitjà Bloomberg. Chacón assegura que ha conversat amb l'empresa i aquestes especulacions són "falses". "El primer que he fet avui és parlar amb la direcció general de Nissan a Catalunya, i m'han confirmat que això és fals", ha afirmat Chacón en declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio . "Poden haver-hi rumors o especulacions, però és fals", ha insistit.Segons publica aquest divendres Bloomberg, Nissan estudiaria desprendre's de la planta de Barcelona i de la fàbrica que té al Regne Unit. La companyia automobilística es planteja vendre les dues plantes, o una, en un context de caiguda de vendes a Europa, informa aquest mitjà, que cita fonts coneixedores de les converses.Sobre la taula hi hauria l'opció de vendre les plantes a diversos compradors, entre els que hi hauria, diu Bloomberg, un productor automobilístic xinès. Unes 3.600 persones treballen a Nissan a Catalunya, entre les plantes de la Zona Franca i Montcada i Reixac. Amb tot, encara no hi ha cap decisió presa sobre el futur de Nissan a Catalunya, segons 'Bloomberg'.