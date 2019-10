​Iceta, Ábalos i Borrell participaran a la manifestació de Societat Civil Catalana

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i els ministres en funcions José Luis Ábalos i Josep Borrell, participaran a la manifestació que Societat Civil Catalana (SCC) ha convocat per diumenge. Els socialistes ja havien confirmat que hi enviaren una delegació però no ha estat fins aquest divendres quan n'han revelat els noms.En aquesta manifestació, organitzada per l'entitat constitucionalista amb el lema 'Per la concòrdia i per Catalunya: Prou!', també hi participaran els líders de Ciutadans, Albert Rivera, i PP, Pablo Casado, entre d'altres. A la manifestació del 8 d'octubre del 2017, amb què SCC s'emmiralla, ja hi van anar Miquel Iceta i Josep Borrell, a més de Núria Marín i Carmen Calvo.Societat Civil Catalana vol que aquesta manifestació estigui liderada per la ciutadania, tot i que també hi ha convidat els líders polítics "constitucionalistes" i "per l'autogovern" a Catalunya. En una entrevista a Rac1 del president de l'entitat, Fernando Sánchez Costa, l'entitat no té interlocució amb Vox i tampoc els ha invitat a la mobilització. "Tot el que surti d'aquí no hi és benvingut", ha dit.

