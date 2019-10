La jornada de reflexió i el Clàssic: les noves dates de mobilització del Tsunami

🌊 Guardeu dates:

9/11 [a tot l'estat]

11/11 [lloc sorpresa]

12/11 [lloc sorpresa]

13/11 [lloc sorpresa]

18/12 [juguem a casa] — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 25, 2019

Noves accions del Tsunami Democràtic a la vista. La plataforma ha anunciat a través de les xarxes socials els dies que té previst actuar. Són el 9, 11, 12 i 13 de novembre i el 18 de desembre. La majoria de les pròximes accions seran en llocs sorpresa, però la del dia 9, coincidint amb la jornada de reflexió de les eleccions espanyoles, serà a tot l'Estat, i la del dia 18 de desembre tindrà a veure previsiblement amb el Clàssic que s'ha de disputar al Camp Nou. El Tsunami va liderar el dia de la sentència el bloqueig a l'aeroport. Milers de persones van respondre a la crida de la plataforma i es van desplaçar al Prat en protesta per la condemna a fins a 13 anys dels líders independentistes. En un comunicat els dies posteriors van dir que no tenien previstes noves accions fins a la manifestació del 26. Després van modificar el document i van deixar la porta oberta a accions abans d'aquesta data, però el cert és que han mantingut un perfil baix i únicament van convocar la gent a fer una seguda a la delegació del govern espanyol coincidint amb la visita llampec de Pedro Sánchez a Catalunya. Ara, el moviment es proposa tornar a ocupar els carrer per mostrar el rebuig a la sentència i exigir diàleg a l'estat espanyol i l'alliberament dels presos polítics. En aquesta línia, el Tsunami continua demanant als seus seguidors que aconsegueixin codis QR i es descarreguin l'aplicació per tal d'organitzar les accions. És per això que de cara a la manifestació de demà ja han anunciat que hi haurà un centenar de persones repartint aquests codis entre la gent.

