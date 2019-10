Les forces sobiranistes de l'Estat sumen forces per reclamar mediació internacional

Les formacions independentistes catalanes han sumat forces aquest divendres amb el sobiranisme valencià, mallorquí, menorquí, gallec i basc per defensar la llibertat dels presos polítics, el dret a l'autodeterminació i que la comunitat internacional mediï per trobar una solució política al conflicte entre Catalunya i Espanya. Aquests partits reclamen el "diàleg i negociació política com a única via pacífica com a resolució de conflictes".Els firmants són JxCat, PDECat, la Crida, ERC, la CUP, Demòcrates, Esquerra Valenciana, Més per Mallorca, Més per Menorca, EH Bildu i BNG, els quals han segellat la Declaració de la Llotja de Mar -l'espai on ha tingut lloc la signatura-, un document que consta de sis punts. També el subscriu la formació República Valenciana-Partit Valencianista Europeu, per bé que no ha assistit a l'acte, en el qual ha sonat el Cant dels Ocells.La declaració "constata la impossibilitat d'una plena democratització de l'Estat per la resistència de les velles estructures del règim anterior i per la falta de voluntat política dels grans partits espanyols", atès que "determinats ambients polítics, judicials, econòmics, policials i mediàtics han impedit, per acció o per omissió, que Espanya es transformés en un estat plenament democràtic i modern com els del seu entorn europeu".També lamenta que "l'Estat ha entrat en una etapa de regressió cap a una política de caràcter cada vegada més autoritari, menys democràtic i més repressiu", una "reacció antidemocràtica [que] ha afectat tant els diversos pobles, avui integrats a l'Estat espanyol, com els moviments d'àmbit estatal que demanen una modernització de l’Estat i la superació definitiva del règim anterior".Una reacció que va començar, segons el text, amb la "falta de respecte al dret a l'autodeterminació que Espanya va assumir i va reconèixer en signar el Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics és el corol·lari d'un compendi cada vegada més gran de retrocessos democràtics que pateixen les nostres nacions", entre els quals citen la manca de respecte per la plurinacionalitat i la separació de poder, les detencions de líders polítics i socials, o la persecució d'activistes i d'artistes i publicacions.Per tota això,els firmants reivindiquen el dret a l'autodeterminació, el caràcter democràtic i pacífic del sobiranisme, la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, les llibertats civils i polítiques, i les "polítiques socials i econòmiques que permetin el progrés dels nostres pobles". Igualment, assumeixen i manifesten el "compromís amb la recerca de solucions democràtiques i estables al conflicte polític" dels diversos pobles amb l'Estat i apel·len a la comunitat internacional perquè promogui aquestes solucions.L'acte no ha tingut parlaments polítics, a banda de la presentadora, així com tampoc no s'ha detallat si l'aliança segellada en aquesta declaració tindrà alguna plasmació política més enllà de la signatura mateixa. Ha estat, en tot cas, una de les primeres accions unitàries de l'independentisme català després de la sentència del procés, així com amb suport d'altres nacions de l'Estat.

Declaració de la Llotja de Mar by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor