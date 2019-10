L'Ajuntament de Barcelona rebutjarà la sentència amb el suport de Colau

L'Ajuntament de Barcelona se sumarà aquest divendres en el ple municipal al rebuig a la sentència que ja havien mostrat nombrosos consistoris del país durant els darrers dies. ERC i JxCat havien portat al ple la sentència per separat proposicions per exigir "la posada en llibertat immediata dels presos i preses polítiques".Finalment els grups independentistes han pactat amb Barcelona en Comú un únic text transaccionat, segons han informat fonts dels dos partits; un text que tirarà endavant, ja que tots tres grups sumen 25 dels 41 regidors del ple. L'acord visualitzarà la divergència de postures al si del govern municipal entre els comuns i el PSC, atès que el partit liderat per Jaume Collboni acata el veredicte del Suprem.El text pactat per BComú, ERC i JxCat rebutja la sentència en considerar que "la via penal no ha sigut l'adequada per resoldre una qüestió de caràcter polític" i que "el judici s'ha desenvolupat sense les garanties exigibles". A més, exigeix l'alliberament dels presos i "el lliure retorn de les persones exiliades", tal com reclamava el text original presentat pels dos partits independentistes.A més, el ple acordarà comprometre's a "treballar conjuntament amb la resta d'institucions i amb la societat civil per trobar solucions per aconseguir la llibertat dels presos i preses polítiques" i denunciarà "la regressió de drets i llibertats que des de fa anys es pateix a Catalunya, així com la judicialització de la política catalana.La proposició pactada entre el partit d'Ada Colau, ERC i JxCat inclou l'afirmació que la resolució del conflicte polític "s'ha de canalitzar a través de les vies democràtiques, el diàleg institucional i l'expressió democràtica de la voluntat de la ciutadania" i reconeix que Catalunya "té dret a l'autodeterminació".La principal diferència amb el text inicial que havien presentat les formacions independentistes és que a la proposició transaccionada s'expressa "el rebuig absolut a qualsevol forma de violència" i es reclama "vetllar per tal que la ciutadania pugui mobilitzar-se contra la sentència i a favor de drets i llibertats, de manera pacífica i ferma en defensa dels valors democràtics". ERC i JxCat reclamaven "sumar-se a la mobilització ciutadana".Del text inicial de republicans i postconvergents ha desaparegut la reclamació d'establir "urgentment contactes internacionals per forçar la posada en llibertat dels presos", però es manté la voluntat de fer arribar l'acord a la resta d'institucions catalanes i de l'Estat, a més de les instàncies internacionals on participa Barcelona. ERC i JxCat inicialment concretaven que s'havia d'informar els governs de la resta dels estats membres de la Unió Europea, el Parlament Europeu, la Comissió Europea i tots els organismes internacionals.La proposició que s'aprovarà no inclou l'acord que l'Ajuntament se sumi a les reclamacions de la resta de municipis de Catalunya, "incloent la participació en els actes conjunts de petició de llibertat", com incloïen els textos inicials que havien presentat Esquerra i JxCat.

