Un rector valencià fa apologia del franquisme a missa i a les xarxes socials

"¡Viva Franco! ¡Viva España!", es podia escoltar aquest dimecres per part d'alguns grups d'extrema dreta reaccionaris que s'havien personat al Valle de los Caídos amb motiu de l'exhumació del dictador Franco. Missatges, d'altra banda, habituals en les consignes de determinats grupuscles, als carrers i en les xarxes socials. I precisament són comentaris com aquests els que figuren al compte personal del rector d'Altea la Vella (la Marina Baixa), Juan Blay, tal com recull el Diari La Veu. "Los rojos [...] se llevaron todo el oro de España" o "Gracias a Franco la barbarie terminó", es pot llegir al perfil del rector. Tot i que aquests comentaris podrien quedar-se només en les xarxes socials, també són els que difon públicament en els sermons de les misses: paraules homòfobes, masclistes i racistes. En el cas de les xarxes, en el seu perfil són habituals les publicacions que fan apologia al franquisme, tot i que, després d'unes hores, les esborra.En les seues xarxes, Blay també es declara votant de Vox i un dels últims missatges que va difondre feia referència a l'exhumació del dictador: "Franco no está en el Valle, ahí solo hay huesos; Franco está en la historia de España y no podréis sacarlo nunca".

