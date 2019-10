«Com sabràs que la teva vida ha valgut la pena?»

Eduard Sala ha guanyat aquest divendres el guardó de la 5a edició del Premi Feel Good amb el seu llibre Va de vida. Feel Good guardona aquest treball perquè encaixa amb el seu objectiu d'"encomanar optimisme, bons sentiments, i oferir una ajuda per veure la vida amb un to positiu".Fa cinc anys, enmig de la crisi econòmica, una conversa improvisada va crear el Premi Feel Good, un certamen literari que té la voluntat d'impulsar l'optimisme a partir d'històries amb autenticitat i sentit. "Ara és igual, o més necessari per als moments que estem vivint, tornar a fer valdre l'optimisme", ha explicat el director general de la Fundació Bancària "La Caixa", Jaume Giró.En aquesta 5a edició del premi, l'optimisme ha arribat amb el llibre Va de vida, un recull d'històries reals que l'autor, Eduard Sala, ha conegut de primera mà.Sala, amb una gran trajectòria en l'àmbit social, ha volgut "donar veu a la gent", tant a les persones que sobreviuen "tenint tot en contra perquè neixen a l'altra banda de les muralles", com a tots aquells que intenten "obrir portes i donar oportunitats".Aquestes persones "extramuralles" romanen invisibles, encara que visquin més a prop nostre del que pensem. Això denuncia Sala, que explica que el 2019 encara hi ha "murs invisibles" en els nostres propis edificis i barris. "Hi ha gent sola en les nostres famílies, que estan en situació de solitud no volguda, que són invisibles per nosaltres", ha advertit.El llibre planteja preguntes amb l'objectiu de commoure i alliberar el lector de la "motxilla invisible", una "càrrega" que "pesa molt" i que amb les decisions de cadascú es pot aconseguir que pesi més o menys. Amb Va de vida, Sala vol fer trontollar aquesta càrrega i aconseguir que els lectors es qüestionin les seves accions.L'autor també interpel·la els lectors amb aspectes "essencials" de la vida. "Aquest llibre fa preguntes a partir de vides concretes, com per exemple, com sabràs si la teva vida ha valgut la pena? o "quina conversa tens pendent amb algú que realment t'importa", ha explicat.Tot plegat, Sala ho ha relacionat amb la pobresa, que molt sovint és més a prop nostra del que ens pensem. No només la pobresa material, sinó també emocional. "La pobresa s'expressa moltes vegades per les relacions trencades i el sentit vital, i és igual d'important millorar els recursos materials com recuperar l'esperança", ha apuntat.En aquest sentit, ha ressaltat la importància de certàmens com el Feel Good perquè permeten acostar-se a aquestes persones. "És molt important que algú aposti per obrir aquesta finestra que pugui tocar els cors de la gent", ha ressaltat.Aquesta edició del premi coincideix amb el 75è aniversari de Càritas, del qual Eduard Sala n'és cap d'Acció Social. El director de l'entitat, Salvador Busquets, ha volgut relacionar l'aniversari amb el lligam que uneix aquestes dues celebracions: l'optimisme. "Els que estem en entitats com Càritas no som pessimistes, perquè veiem com amb poca ajuda la gent tira endavant", ha explicat.Sobre Va de vida, Busquets ha ressaltat que és un recull d'experiències vitals dels quals l'autor ha estat testimoni al llarg de la seva trajectòria. "Ens ensenya a acompanyar i a acollir, que vol dir estar al costat de la gent i valorar els aspectes positius de les persones i posar-ho en un treball conjunt amb ella mateixa", ha apuntat el director de Càritas.L'editor i fundador de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, ha valorat positivament la feina i la finalitat d'aquest projecte i, més concretament, l'elecció de Va de vida com a guanyador d'aquesta cinquena edició. "Un sap quan un llibre és bo, perquè està ple de vida, d'amor i de veritat, i totes les coses que tenen llum mereixen reconeixement", ha aplaudit Nadal.El jurat format per l'escriptor Victor Küppers, la guanyadora de la quarta edició del certamen, Susana Rizo, i el mateix Nadal, han destacat que el llibre "transmet l'honestedat del seu autor i el seu compromís amb els seus principis de desenvolupament en la seva activitat a Càritas".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor