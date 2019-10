Colau aprova la pujada de l'IBI i les taxes de les terrasses amb abstenció d'ERC i JxCat

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment les ordenances fiscals del 2020 proposades per l'equip de govern format per Barcelona en Comú i el PSC, en aconseguir l'abstenció d'ERC i Junts per Catalunya. Ciutadans, el PP i Barcelona pel Canvi hi han votat en contra. L'objectiu de l'equip de govern és augmentar els ingressos de l'Ajuntament en prop de 82 milions d'euros respecte a l'anterior exercici.Entre les mesures decidides, que s'han d'aprovar definitivament al ple de desembre després d'un període per aplicar-hi canvis, s'acorda apujar l'IBI un 5,4% de mitjana. També es preveu un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost als habitatges d'ús residencial que es trobin permanentment desocupats.A més, s'incrementen l'impost de vehicles i les taxes de grua i clavegueram, s'eliminarà la taxa municipal d'inici de l'activitat econòmica, s'aplicaran bonificacions per l'ús de l'energia solar i es cobrarà més als pàrquings als vehicles més contaminants.També s'actualitzarà la taxa que paguen bars i restaurants per tenir terrasses. Segons ha explicat la regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarín (PSC), l'increment es proposa actualitzar per carrers tenint en compte el valor comercial de la zona o la demanda de taules, a més de tenir com a referència els preus d'altres ciutats europees.Ara mateix un local al Passeig de Gràcia paga 1,05 euros al dia per cada taula amb quatre cadires, i amb l'augment passarà a pagar 4,35 euros diaris. En canvi, en uns altres carrers menys saturats hi haurà rebaixes: a Via Júlia, per exemple, muntar una taula amb quatre cadires passarà de costar 0,55 euros diaris a 0,49 euros diaris.Elsa Artadi, de JxCat, ha lamentat no haver vist en la proposta "cap augment de la tarifació social" ni cap "progressivitat" per protegir "els més vulnerables". Luz Guilarte, de Cs, ha descrit la proposta com "una clatellada en tota regla". Josep Bou, del PP, hi detecta "afany de recaptació", mentre que Manuel Valls (Barcelona pel Canvi) creu que el projecte "no és realista" i pot impactar de forma negativa en l'economia.

