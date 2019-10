​Detecten un possible cas de tuberculosi a la Universitat de Barcelona

L'Agència de Salut Pública de Barcelona ha activat el protocol de vigilància i control després que s'hagi detectat un possible cas de tuberculosi a la Universitat de Barcelona (UB), segons ha avançat l'Ara. Segons el rotatiu, la persona en qüestió està vinculada a la Facultat d'Economia i Empresa. S'ha enviat una carta a determinades classes de la facultat perquè els estudiants es facin les proves el proper 2 de desembre. La tuberculosi és una malaltia de declaració obligatòria. Inicialment es fa una prova de tuberculina i si dona positiva significa que la persona ha estat en contacte amb el bacil en algun moment, però no vol dir que pateixi la tuberculosi.Llavors es realitza una exploració mèdica buscant simptomatologia pròpia de la malaltia i es fa una radiografia de tòrax per detectar si hi ha lesions compatibles.L'any 2017 es van notificar a Catalunya 999 casos de tuberculosi, seguint una tendència a la baixa que ja fa 10 anys que dura. Durant el 2018 es van registrar 256 casos a Barcelona: 150 homes i 106 dones.

