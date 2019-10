Continua la recerca de quatre persones desaparegudes pel temporal

La recerca dels quatre desapareguts per la llevantada a Conca de Barberà arribarà aquest divendres fins a la zona de platges i del Port de Tarragona, han explicat els Bombers. De fet, dijous al vespre es va localitzar una de les víctimes en aigües del port : Jaume G.V., un veí de Prades de 74 anys.Els equips d'emergències han reprès aquest divendres el dispositiu amb un vintena de dotacions, incloent especialista de muntanya i subaquàtics, així com mitjans aeris. Es farà recerca extensiva per les lleres del riu per les dues bandes i fins a Valls, ampliant després cap a les platges. Falta per trobar l'altre ocupant d'un vehicle que circulava per l'Espluga de Francolí, un camioner belga i una mare i un fill a Vilaverd.

