Aragonès rebutja votar un acord amb l'Estat que no contempli la independència

El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha tornat a defensar la creació d'una taula de diàleg que acabi negociant i pactant un referèndum per votar el futur de Catalunya. Amb tot, i escoltant que els comuns asseguren que no necessàriament s'ha d'acabar votant sobre la independència, Aragonès ha volgut rebutjar aquesta idea. "Si la votació no ha de ser sobre la independència, no ens encaixa. El problema que tenim és aquest. No hem fet tot aquest camí per parlar de tornar a un Estatut o de finançament. Per als independentistes, el camí a la independència és irreversible i això només es solucionarà amb diàleg, negociació i un referèndum sobre l'autodeterminació. No podem tallar-li les ales al poble per decidir", ha sentenciat.El vicepresident ha enviat un avís aquest divendres per destacar la importància d'aprovar els pressupostos per al proper 2020. En una entrevista a TV3, Aragonès ha obert la porta de nou a posar fi al Govern si no hi ha comptes clar per a l'any vinent. "Si no s'aproven els pressupostos és difícil que continuï la legislatura en condicions normals", ha sentenciat. Amb tot, ha matisat que sense comptes, el "més important no és qui serà el president o el conseller d'Economia, sinó que quedarà afectada la sanitat, els serveis socials o l'ensenyament". En tot cas, s'ha compromès a "parlar amb el president i farem per trobar una solució" si es constata que no es poden aprovar els pressupostos.Aragonès ha admès que el Govern ha hagut d'afrontar "un moment molt complex" pels reptes als que s'ha afrontat, i que això ha fet aflorar algunes diferències entre els socis, però s'hi ha negat a demanar eleccions assegurant que "els governs de coalició no són fàcils; i el nostre funciona raonablement bé". Davant les veus del seu partit que sí reclamen la convocatòria de comicis, Aragonès ha deixat clar que "per ERC parla la direcció d'ERC" i no militants a títol personal.

