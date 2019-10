Barcelona posarà llums de Nadal a la plaça Urquinaona com a símbol de pau i concòrdia

L'Ajuntament de Barcelona posarà llums de Nadal a la plaça Urquinaona com a símbol de la voluntat de reeixir com a ciutat de pau i de concòrdia. L'anunci, que ha fet el primer tinent d'alcaldia del consistori, Jaume Collboni, ha arribat després que l'equip de govern municipal ja anunciés que aquest any també il·luminarà la Via Laietana.Collboni ho ha dit durant la cerimònia d'entrega dels Premis Comerç, als quals optaven 92 candidatures, un 50% més que l'any passat. Els guardons reconeixen els professionals més innovadors, els més destacats en el comerç de proximitat, aquells que han contribuït destacadament a la promoció, innovació i coneixement del comerç, els més sostenibles i els establiments de mercats.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha apuntat que el comerç de la ciutat ajuda a "teixir comunitat". I ha afegit: "En moments especialment difícils com els que vivim és quan es valora més tenir un teixit comercial ric, distribuït entre tots els barris. En moments d'angoixa i incertesa, tenir el teixit de proximitat que té Barcelona és el que ens permet ser resilients i enfrontar qualsevol repte".Pel que fa als premis, el guardó a la millor iniciativa col·lectiva ha estat per a l'Associació professional del mercat del llibre dominical de Sant Antoni. El reconeixement a la millor iniciativa individual ha estat per a la Cansaladeria Francesc Miravitlles del Mercat del Besòs.El premi Albert González a la tasca de contribució a la promoció, innovació i coneixement del Comerç de la Ciutat ha estat per al xarcuter Josep Escofet, amb una menció especial per al botiguer Sergi Calafell, responsable de la merceria del barri de Gràcia Las Novedades.El premi al Comerç Innovador ha estat per a l'establiment Panes Creativos, amb una menció especial per a Freeel Electric Bikes.El premi al Comerç Sostenible ha estat per a Back to Eco i el premi al Comerç de Proximitat per a Eroica Caffè Barcelona, amb una menció especial a l'Associació d'Amics i Comerciants de la Plaça Reial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor