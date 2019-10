Atrapen el sospitós de matar un home d'un tret a la nuca a Sant Pere Pescador fa disset anys

El sospitós de matar un home d'un tret a la nuca fa disset anys a Sant Pere Pescador (Alt Empordà) està a disposició de la justícia. Després de perpetrar el crim, el 26 de juny del 2002, va desaparèixer tot i que els Mossos d'Esquadra el tenien identificat com l'autor dels fets.L'home, que té múltiples antecedents, fa servir diverses entitats falses i no ha estat fins ara, que està en presó preventiva a França per un altre crim, que han pogut confirmar que es tracta del suposat assassí. Les autoritats franceses han autoritzat una entrega temporal per a la causa oberta al jutjat d'instrucció 7 de Figueres. El sospitós ha passat a disposició judicial aquest dijous i el jutjat ha ordenat presó. El fiscal li imputa assassinat i tinença il·lícita d'armes.La justícia el buscava des de l'any 2002, quan va fugir després de suposadament matar un home d'un tret a Sant Pere Pescador. Segons la investigació, el sospitós era parella d'una dona que vivia a la població. La dona, però, volia acabar amb la relació sentimental perquè havia estat víctima "diversos episodis" de violència de gènere.Segons van constatar fa disset anys els investigadors, havia arribar a canviar el pany de casa seva per evitar que l'investigat entrés. També havia demanat a un amic seu –la víctima- i a la seva parella que l'ajudessin en cas que l'ara investigat tornés.Per "motius que es desconeixen", apunta la fiscalia, entre les dues i gairebé les quatre de la matinada del 26 de juny del 2002 l'investigat i la seva parella inicien una discussió telefònica que genera nombroses trucades. Segons han indicat fonts del cas a l'ACN, l'home va arribar a trucar la dona divuit vegades i, finalment, va decidir desplaçar-se des de Llinars del Vallès –on vivia de manera temporal- fins a Sant Pere Pescador.La investigació sosté que el sospitós va arribar a Sant Pere Pescador cap a les cinc de la matinada i va rebentar la porta d'una puntada de peu perquè es va trobar el pany canviat. Un cop a dins, apunta la fiscalia, continua la discussió que havia començat per telèfon amb la dona i l'arriba a agredir. Per això, cap a les sis de la matinada, la dona va trucar al seu amic perquè anés a ajudar-la.L'home va sortir "immediatament" en direcció a Sant Pere Pescador a socórrer-la. No va tornar a casa. L'endemà, els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a les dotze del migdia que havien trobat el cos sense vida de l'home.El fiscal Víctor Pillado sosté que la víctima va arribar a la casa i l'investigat li va disparar només creuar la porta. "Tan bon punt el veu, fent ús d'una arma de foc curta del calibre 22, amb la intenció d'acabar amb la seva vida, per l'esquena i de forma absolutament sorpresiva i sent conscient que la víctima no es podia defensar, va apuntar cap a la seva nuca i li va engegar un tret que va acabar amb la seva vida de manera immediata", apunta el fiscal.L'investigat i la dona van desaparèixer i se'ls hi va perdre el rastre poques hores després de cometre el crim. Ara, disset anys després, han pogut localitzar el sospitós. Segons fonts de la investigació, l'home feia servir nombroses identitats falses i fins ara, que està en presó preventiva a França per un altre crim, no han pogut constatar que es tractava de la mateixa persona.Les autoritats franceses l'han entregat temporalment per passar a disposició del Jutjat d'instrucció 7 de Figueres, que tenia la causa oberta. Ho ha fet aquest dijous. Segons les mateixes fonts, en seu judicial l'investigat ha reconegut que aquella matinada va anar des de Llinars fins a Sant Pere Pescador però atribueix el crim a "uns colombians" per un afer de drogues del qual es desvincula.El jutjat ha decretat presó provisional sense fiança. A més, també s'ha fet ja l'audiència d'imputació durant la qual el fiscal li ha imputat assassinat i tinença il·lícita d'armes. També aquest dijous han fet una roda de reconeixement on un dels testimonis importants per a l'acusació ha reconegut plenament l'investigat.

