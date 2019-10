VÍDEO Toni Soler es disculpa per un gag «poc afortunat»: «Ens vam equivocar»

En @soler_toni té un missatge en referència a la denúncia que alguns sindicats dels mossos d’esquadra han presentat contra #EstàPassantTV3



▶️https://t.co/OnITPfjn3u pic.twitter.com/73HLevD3Va — Està passant (@estapassanttv3) October 24, 2019

El presentador de l’Està passant’ de TV3, Toni Soler, ha fet referència a la denúncia que sindicats de Mossos han presentat per un delicte d’odi i injúries contra un gag del programa. Soler ha titllat l’esquetx de “poc afortunat” i ha traslladat les disculpes als Mossos. “Ens vam equivocar”, ha reblat, assegurant que entenen que alguns agents s’hagin sentit ofesos.Amb tot, l’humorista també va fer referència a l’actuació policial afirmant que hi ha ferits i detinguts pels cossos policials “en circumstàncies estranyes que també esperen disculpes”. Toni Soler, que demana que cadascú faci “el que cregui que ha de fer”, ha emmarcat el gag en el context del programa humorístic i ha defensat la llibertat d’expressió.Tres sindicats dels Mossos d'Esquadra, el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) i el Col·lectiu Autònom de Treballadors (CAT), i l'Associació de Comandaments de la Policia Catalana (COPCAT) han presentat una denúncia a la fiscalia de delictes d'odi i discriminació per un gag emès pel programa d'humor i sàtira política. En aquest gag, es carrega contra l'actuació policial dels últims dies a Catalunya i inclouen imatges de gossos amb cascs de policia o amb projectes de foam. A més, tanquen l'esquetx culpant-ne els seus "amos" amb una foto del conseller d'Interior, Miquel Buch.En l'escrit, els denunciants asseguren que "la idea d'anomenat gossos als policies no és nova" perquè la van utilitzar "cercles paral·lels a ETA" contra la Guàrdia Civil.El gag es va emetre el passat 16 d'octubre i hi apareix el presentador del programa, Toni Soler, juntament amb els humoristes Jair Domínguez i Magí Modgi. Els sindicats policials i l'associació de comandaments creu que els fets "no es poden emparar en els criteris de llibertat d'expressió", sinó que constitueixen un delicte d'odi i un altre d'injúries.

