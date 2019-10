🔴COMUNICAT🔴



La @jovesvalls alçarà un pilar aquest divendres en la Convenció de @bomberscat que se celebra a Valls.



No obstant, la Colla no hi assistirà si el Conseller @miquelbuch, corresponsable de la repressió, és present a l'acte. No en el nostre nom. #castellers — Colla Joves Xiquets de Valls (@JovesValls) October 23, 2019

La Colla Joves Xiquets de Valls condiciona la seva participació en la Convenció dels Bombers de la Generalitat de Catalunya a la presència de Miquel Buch. Si el conseller d'Interior assisteix a la Convenció dels Bombers de la Generalitat, els castellers no aixecaran un pilar.L'acte se celebrarà aquest divendres al Centre Cultural Municipal de la capital de l'Alt Camp, a les 12 del migdia.En una piulada, la Colla Joves Xiquets de Valls descriu a Buch com el "corresponsable de la repressió" i tanquen el text dient "no en el nostre nom".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor