La gestió de Faus genera un fort malestar al Cercle d'Economia

Membres del Cercle critiquen aquests dies l'estil de conduir la casa per part de Javier Faus, un home que no respon al perfil de dirigent industrial o d'acadèmic

El Cercle va decidir no assistir a la presentació del manifest de les patronals, en el qual es demana una sortida dialogada al conflicte

El context global d'incertesa amenaça fins i tot l'estabilitat del Cercle d'Economia. No n'hi ha prou amb la presidència de Donald Trump, el laberint del Brexit o la desacceleració econòmica, passant pel conflicte polític a Catalunya. Pel que es veu, no se salva ni una entitat fins ara símbol d'estabilitat i vida calmada. Les aigües tranquil·les del Cercle d'Economia baixen aquests dies remogudes. Segons ha pogut saber, la gestió de Javier Faus - elegit sense oposició el juliol passat - ha començat amb mal peu.Un seguit de decisions decidides pel financer han generat mala maror. Una d'elles ha estat la d'anunciar el trasllat de les Jornades de Sitges a Barcelona. Es retreu a Faus que ho hagi fet sense un consens previ, com sol ser tradicional en l'entitat, i sobretot sense tenir un pla alternatiu. A hores d'ara s'ignora on es faran les properes jornades, si en un hotel o al Palau de Congressos. Les Jornades de Sitges són una de les activitats que donen a conèixer el pensament del Cercle. L'altra són els documents d'opinió que publica de forma periòdica. Solen ser fruit d'un debat intern llarg.En aquest cas, alguns socis retreuen a Faus que en pocs dies n'hagi tret ja dues, redactades amb presses, segons fonts de l'entitat. Una immediatament després de fer-se pública la sentència de l'1-O i l'altra uns dies després, arran de les protestes produïdes. Una cosa que hauria fet que, enmig de tants comunicats d'entitats, els del Cercle hagin quedat difuminats. Una posició, en tot cas, lque intenta mantenir una línia moderada dins del món econòmic, on no hi ha una única visió del moment polític. Membres del Cercle critiquen aquests dies l'estil de conduir la casa per part de Javier Faus, un home que no respon al perfil de dirigent industrial o d'acadèmic, sinó que prové del món dels fons d'inversió (Meridia), que sempre genera recances en una massa social més tradicional com la del Cercle.D'altra banda, la casa es caracteritza sempre per canvis graduals i renovacions lentes, mentre que Faus va imposar una renovació molt àmplia de la junta. "No està acostumat a la vida associativa i té formes autoritàries", opina un soci.L'última decisió de Javier Faus ha estat no assistir a l'acte organitzat conjuntament per Foment del Treball i la Pimec dimecres passat , en què van presentar un manifest on es demana una sortida dialogada al conflicte polític.Hi eren presents els màxims representants del món econòmic i les grans institucions, des del Port de Barcelona al Gremi d'Hotelers, de la Unió de Federacions Esportives a la Cecot i la Cambra de Barcelona. El Cercle d'Economia no va ser-hi i aquesta absència també ha generat sorpresa.

