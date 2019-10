​Troben el cadàver d'un home a les aigües del port de Tarragona

Aquest dijous a la tarda han localitzat el cadàver d'un home a les aigües del port de Tarragona, segons han confirmat diverses fonts a l'ACN. Uns operaris que treballaven en la neteja de la zona sud de l'àmbit portuari han observat un cos surant a l'aigua i han donat l'avís a Salvament Marítim, que hi ha desplaçat una embarcació i ha traslladat el cadàver a terra ferma.La Policia Judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les actuacions. El cadàver no està identificat a l'espera que li practiquin l'autòpsia. A hores d'ara es desconeix si es tracta d'un dels cinc desapareguts per la llevantada a la Conca de Barberà.Els equips de rescat fa dos dies que busquen indicis fins a la desembocadura del Francolí a Tarragona.

