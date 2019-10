El sobiranisme en ple rebutja la sentència del Suprem al Parlament

El Parlament ha declarat aquest dijous el seu "rebuig" a la sentència del Tribunal Suprem per "injusta", amb els vots de JxCat, ERC, Catalunya en Comú i la CUP, en una moció presentada pels republicans que considera que el veredicte és resultat d'un judici "polític" i d'una "causa general contra l'independentisme".La cambra catalana també ha exigit al govern espanyol que expliciti que la solució al conflicte ha de passar pel diàleg i que l'estratègia de "coacció institucional" contra el Govern i el mateix Parlament, a més de l'independentisme, "només contribueix a fer crònic el conflicte i degradar la democràcia".En aquest sentit, demana que es reprengui el diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol per trobar una solució política. Els anticapitalistes, que exigeixen "confrontació", s'han abstingut en aquests punts, però han prosperat perquè els comuns hi han donat llum verda.El text aprovat considera que el procés judicial ha estat "arbitrari i esbiaixat" i ha estat més propi "d'un sistema judicial autoritari que té com a principal missió garantir els interessos d'una determinada ideologia que no d'un sistema judicial d'una democràcia avançada". En aquests termes, els comuns s'hi han abstingut.La moció també demana que s'aturi el trasllat d'agents dels cossos policials de l'Estat espanyol, que consideren que només vol "crear un clima d'excepció" per a "limitar els drets fonamentals de manifestació i de protesta". Aquest punt tampoc ha comptat amb el suport dels comuns, que s'han abstingut.El diputat de la CUP Carles Riera ha carregat contra ERC per presentar una moció "de mínims i rebaixes". En aquest sentit, Riera ha afirmat que "per defensar els drets fonamentals el que s'ha de fer és reclamar l'autodeterminació". En aquest sentit, ha criticat que es parli de "diàleg" i no s'insisteixi en la confrontació, i ha criticat el vicepresident, Pere Aragonès, per "intentar ser interlocutor" del govern espanyol.Riera ha criticat els comuns per la proposta presentada aquest dijous, en què aposten per una taula de diàleg per a obtenir un acord que els catalans puguin votar. "Ara la solució és un nou encaix de Catalunya dins d'Espanya, una idea brillant", ha carregat Riera. Per la seva banda, la portaveu dels comuns, Susanna Segovia, ha fet una crida a tots els partits perquè "s'asseguin i dialoguin" i ha demanat que la sentència serveixi per a obrir "una nova etapa".El diputat de Ciutadans Matías Alonso ha demanat als independentistes que "demanin perdó" i ha criticat que es vulguin presentar com les "víctimes". "Respectin escrupolosament la divisió de poders com un dels pilars bàsics de la democràcia", ha instat el diputat. Per la seva banda, el socialista Ferran Pedret ha dit que el PSC no demana una "rendició", però sí que "respectin" els mecanismes. El diputat popular Daniel Serrano ha qualificat la moció de "provocació".

