Els Mossos revisaran les actuacions policials durant els disturbis

Cimera de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per avaluar les actuacions policials efectuades des del 14 d'octubre, data a partir de la qual es van estendre disturbis arreu de Catalunya durant sis dies consecutius. La reunió, presidida pel comissari en cap, Eduard Sallent, i avançada per La Vanguardia , ha servit per concloure que es revisaran les males praxis que es puguin haver produït, i que es depuraran responsabilitats només en els casos en què siguin acreditades.La prefectura de la policia catalana va acordar dimarts celebrar aquesta reunió amb una trentena d'alts càrrecs després de les crítiques de sectors polítics i socials "que sostenen que l'actuació dels agents durant els aldarulls va sobrepassar els protocols establerts". De fet, el president de la Generalitat ha qüestionat i criticat obertament les càrregues policials i la dimissió del conseller Miquel Buch ha estat demanada per sectors de JxCat i ERC, la CUP i els comuns, així com d'entitats com l'ANC. La reunió ha tingut lloc al complex central dels Mossos a Sabadell i no s'han abordat casos concrets, però s'ha comentat que es revisaran totes les actuacions "des de la temprança, amb criteris justos i de rigor".Fonts coneixedores de la trobada han explicat a Europa Press que l'anàlisi de les actuacions s'ha fet des d'una perspectiva "operativa, social i institucional". També afirmen que el cos seguirà els protocols interns de revisió d'actuacions "sense caure en la urgència" ni precipitar-se. Una vegada s'hagin revisat les actuacions dels últims dies, el cos haurà d'estudiar com fer públiques les possibles sancions que pugui haver-hi, respectant la privadesa dels agents. Ja hi ha col·lectius de drets civils i d'advocats que han anunciat que presentaran denúncies per les càrregues.Sallent va enviar dimecres una carta a tots els agents en la qual va destacar la professionalitat del cos durant els aldarulls en les protestes per la sentència de l'1-O i va afirmar que les accions de Mossos "no sempre han estat enteses ni compartides per tots, però s'han fet amb la mateixa professionalitat de sempre".També va indicar que l'ús de la força que va dur a terme la policia exigeix una gran responsabilitat perquè suposa actuar sobre la integritat física dels ciutadans, a qui han de protegir, i va considerar que els Mossos han exercit aquesta responsabilitat en circumstàncies en les quals els agents han estat "objecte d'accions de gran violència".En la seva carta, Sallent va assegurar que els Mossos són un cos policial orientat a la ciutadania, "una policia de profundes conviccions democràtiques que òbviament hauria preferit que centenars de persones no haguessin resultat ferides", i va avisar que les protestes continuaran i no han de descartar noves accions violentes.

