El Tsunami Democràtic avisa: «Aviat necessitarem l'app»

El Tsunami Democràtic es prepara per a noves mobilitzacions. Això és el que ha donat a entendre aquest dijous el moviment, que ha animat els assistents a la gran manifestació contra la sentència d'aquest dissabte a buscar codis QR entre els participants a la marxa. "Hi haurà un centenar de persones repartint-ne", explica el propi Tsunami a les xarxes socials. "Busca'l, aviat necessitarem l'app!", afegeix.Els codis QR als quals es refereixen són necessaris per activar l'aplicació mòbil del Tsunami Democràtic , a través de la qual el moviment pretén convocar mobilitzacions sorpresa, a l'estil de la que el dilluns 14 -el mateix dia de la publicació de la sentència de l'1-O- va col·lapsar durant unes hores l'aeroport del Prat Aquests codis no estan accessibles públicament. Circulen en cercles de confiança, i cada codi només es pot fer servir 10 cops. Amb aquest sistema, l'app difícilment pot ser disponible per a una gran quantitat de persones, però a la vegada es garanteix que qui l'activa hi està realment interessat a usar-la.[noticia]189637[/notícia]

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor