David Ferrer: «Els exiliats només tornaran amb la victòria final»

Marta Rovira -que ha estat la primera a entrar per videoconferència- ha declarat que "està bé, molt millor que altres exiliats per motius polítics de la nostra societat". Tot i els moments complicats que ha viscut, Rovira ha recalcat que un cop va estabilitzar la seva situació familiar a l'exili, tot va ser més fàcil i li va donar força per seguir lluitant.

Portada del llibre 'Des de l'exili' de David Ferrer Foto: Grup 62

L'escriptor David Ferrer ha presentat aquest dijous a Barcelona el seu llibre Des de l'exili en un acte a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya. En l'acte, presentat per l'últim premi Sant Jordi, Jordi Cabré, l'han acompanyat de manera virtual, per videoconferència, dos dels protagonistes del llibre: els exiliats Marta Rovira i Toni Comín.A Des de l'exili, Ferrer reuneix les veus de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Rovira i Comín, que aporten informacions inèdites del procés català. Segons l'autor, el llibre "dona veu als exiliats del procés, amb informacions inèdites des del punt de vista polític i humà". Consta de diverses entrevistes "desordenades intencionadament", a partir de les quals basteix una crònica de la vida a l'exili dels dirigents independentistes.Ferrer ha recalcat que al llibre es mostra un perfil més personal dels exiliats, "que tenen por de ser oblidats", i que "tot i tenir moments de depressió, han de mostrar la seva millor imatge en tot moment". També ha avançat un curiós capítol on Toni Comín explica com " la filtració de l''Ana Rosa va salvar el procés".La dirigent exiliada a Suïssa també ha reflexionat sobre l'interès que segueix generant el procés a l'estranger: "Cada cop hi ha més gent que vol entendre per què estem aquí". "Han d'entendre que estem fora de Catalunya per un motiu polític, i això només es pot resoldre amb democràcia".Comín, per la seva banda, ha afirmat que els exiliats "estan tranquils", i que "malgrat tot s'ha de seguir lluitant". Comín, preguntat sobre el "preu a pagar" després de la sentència, ha estat contundent: "El preu a pagar depèn de la predisposició que tingui l'Estat espanyol a reprimir, i ara ja sabem que és molt alta". En aquest sentit, ha assenyalat que "el nostre sacrifici també ha de ser molt gran si volem guanyar".

