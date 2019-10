Onada de solidaritat amb els joves detinguts a Barcelona: «No són violents, són valents»

Manifestació a Barcelona per denunciar les agressions policials als joves Foto: Paula Roque

EN DIRECTE Centenars de persones es manifesten a Barcelona contra les agressions policials als joves: "No són violents, són valents"; informa @andreumerino https://t.co/ASgHuwt9Ld pic.twitter.com/1LcpKX88Ph — NacióDigital (@naciodigital) October 24, 2019

EN DIRECTE La manifestació de suport al jovent arriba a la plaça de Sant Jaume i els milers de participants fan ressonar un càntic habitual dels últims dies: "Buch dimissió"; ho explica @andreumerino https://t.co/zWY7y9zm5v #SentènciaProcés pic.twitter.com/rV8EWlaXqz — NacióDigital (@naciodigital) October 24, 2019

EN DIRECTE La manifestació de suport als joves, que cada vegada aplega més gent, està a punt d'arribar a la plaça Catalunya. Càntics d'"independència" i "u d'octubre, ni oblit ni perdó"; ho segueix @andreumerino https://t.co/OuZPjOjklH #SentènciaProcés pic.twitter.com/zIm8nsqQah — NacióDigital (@naciodigital) October 24, 2019

Manifestació per denunciar les agressions policials als joves. Foto: Paula Roque

Manifestació per denunciar les agressions policials als joves. Foto: Paula Roque

EN DIRECTE La manifestació de suport als joves arriba a la prefectura de la policia espanyola: "fora les forces d'ocupació". Els manifestants passen de llarg i continuen baixant per la Via Laietana; els segueix @andreumerino https://t.co/OuZPjOjklH #SentènciaProcés pic.twitter.com/VittkNJsHk — NacióDigital (@naciodigital) October 24, 2019

Centenars de persones es manifesten a Barcelona contra les agressions policials als joves Foto: Paula Roque

Centenars de persones es manifesten a Barcelona contra les agressions policials als joves Foto: Paula Roque



Centenars de persones es manifesten a Barcelona contra les agressions policials als joves Foto: Paula Roque

Milers de persones es manifesten al centre de Barcelona amb el lema "No toqueu el nostre jovent" per defensar els independentistes més joves que han sortit als carrers en els últims dies per protestar contra la sentència, i que han patit una dura resposta policial La manifestació ha partit de la plaça Universitat i ha finalitzat el seu recorregut a la plaça de Sant Jaume. Abans d'arribar-hi, la marxa ha desbordat la Via Laietana. A la plaça on tenen la seu el Palau de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona s'ha celebrat un acte polític per rebutjar la "brutalitat policial" i la "criminalització" contra un jovent que defensa "els valors de la democràcia".Al llarg del recorregut, els manifestants han entonat diversos càntics, tots ells amb un missatge central: "No són violents, són valents". També s'ha pogut escoltar una de les consignes més habituals dels últimes dies, aquella que reclama la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch.La convocatòria ha estat impulsada pels sindicats Ustec, Intersindical-CSC i CGT, el Sindicat d'Estudiants, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, Docents per la República, FAPAC, el col·lectiu Mares i Àvies per la República, Universitats pels Drets Civils i l'ANC.En el seu pas per la prefectura de la policia espanyola, a Via Laietana, on es va encendre la flama de la nit més intensa de protestes contra la sentència a Barcelona, els convocants han fet un cordó davant l'edifici. Els manifestants han cridat "fora les forces d'ocupació", però no s'hi han aturat i han seguit el seu camí cap a Sant Jaume.La manifestació arriba després que 31 persones detingudes durant les mobilitzacions de protesta per la sentència del Suprem hagin entrat a presó provisional. Els convocants també assenyalen que la xifra de ferits a causa de l'actuació policial durant les manifestacions ja arriba gairebé a les 600 persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor