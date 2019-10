Ciutadans xifra en 7 milions el cost dels aldarulls per a Barcelona

Un informe intern de Ciutadans conclou que els danys materials pels aldarulls dels darrers dies a Barcelona superen "àmpliament" els 7 milions d'euros, segons l'ACN. És una xifra que supera àmpliament la que va donar el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, que va quantificar en 3,12 milions d'euros els danys ocasionats entre el 14 i el 20 d'octubre.L'estimació del grup municipal taronja compta, a més de l'impacte en el mobiliari urbà, despeses com ara el cost de les hores extres de personal municipal de neteja o seguretat. A més, sumen al càlcul les cancel·lacions de vols o les pèrdues de les botigues per tancament. També sumen el cost dels vehicles cremats pel foc.En roda de premsa dilluns, el primer tinent d'alcaldia Jaume Collboni va anunciar després de reunir-se amb agents econòmics de la ciutat que es crearia un grup de treball precisament per analitzar l'impacte "real" dels aldarulls en l'economia de la ciutat.

