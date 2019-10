El Govern es mostra preocupat pel descens de l'ocupació de la indústria

El conseller de Treball, Chakir el Homrani, s'ha mostrat preocupat aquest dijous per l'evolució de les dades d'ocupació en el sector de la indústria després que, segons les dades de l'EPA corresponents al tercer trimestre, s'hagi registrat un descens intertrimestral de 14.200 persones, fins a les 619.700."Hem de donar-hi suport, és un sector que és matriu i que quan creix creixen tots els sectors", ha subratllat el conseller, que ha constatat que l'augment de l'ocupació i el decreixement d'atur s'ha centrat en els serveis, amb 34.400 llocs de treball més que el trimestre anterior i 114.500 més que fa un any (2,5 milions de persones en total). "Ens preocupa i és un dels reptes que tenim en el mercat laboral", ha continuat. El conseller ha celebrat que la xifra d'atur es continuï reduint però ha avisat que el ritme es va "alentint" i sobre la qualitat de l'ocupació, ja que "hi ha molta feina precària i temporal". Chakir el Homrani ha destacat que la reducció de l'atur s'ha produït coincidint amb l'augment de la població ocupada, 31.300 persones més respecte el trimestre anterior i 68.500 més que l'any passat, i que s'ha assolit una taxa d'atur inferior per sota de l'11%, fet que no es produïa des del tercer trimestre del 2008. "Aquesta capacitat d'activar més persones i generar més ocupació també explica que l'atur baixa però baixa en nivells més moderats que en anteriors ocasions", ha insistit el conseller.Un altre de les dades que ha subratllat el titular de Treball és que les llars amb totes les persones actives i amb situació d'atur s'han reduït. Actualment, hi ha 119.800 llars, això són 8.100 menys que el trimestre anterior, és a dir, un 6,3% menys, i 3.000 menys que fa un any, un 2,5% menys. "És una bona dada especialment en aquelles famílies que estaven en situació de més vulnerabilitat pel fet que tots els actius estiguessin a l'atur", ha dit.D'altra banda, a més dels repte d'acabar amb una qualitat de l'ocupació baixa i donar suport al sector industrial, Chakir el Homrani ha citat la diferència "tan clara" entre les dades de l'atur en funció del gènere. Així, ha afirmat que "no és raonable" que la taxa d'atur en homes sigui del 10,3% mentre que el de les dones s'elevi fins a l'11,5%.Per últim, el conseller de Treball ha criticat que la "inoperància i inactivitat" dels governs estatals dels últims anys hagi impedit fer els canvis de models bàsics per evitar la precarització del mercat laboral i que aquesta situació "l'acabin patint els ciutadans". "Les reformes laborals expliquen part del comportament de l'ocupació i part especialment de la qualitat de l'ocupació", ha argumentat.Text

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor