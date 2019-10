La Intersindical-CSC proposa un salari mínim a Catalunya de 1.320 euros

La Intersindical-CSC ha proposat aquest dijous instaurar a Catalunya un salari mínim de 1.320 euros. El portaveu i vicesecretari general del sindicat, Sergi Perelló, i la secretària de la Coordinació Interna, Núria Ferràndis, han presentat aquest dijous la proposta de salari mínim català, que segons els estàndards europeus s'hauria de situar en els 1.320 euros. "La recomanació és que el salari mínim sigui de 1.320 euros, que equival al 60% del salari mig" ha assegurat Perelló.El càlcul l'han realitzat d'acord amb un estudi propi on prenen consideració de les recomanacions d'organismes internacionals com l'Organització internacional del Treball (OIT). El salari mínim estatal és des de l'1 de gener de 900 euros mensuals, en 14 pagues , o el que és el mateix, 1.050 en 12 pagues.1La intersindical considera que l'acord que van fer PSOE i Podem per als pressupostos de 2019, que incloïa l'augment del salari mínim interprofessional (SMI) fins a 900 euros, no respecta l'acord assolit entre els principals sindicats espanyols i les patronals per fixar un salari mínim de 1.000 euros als convenis col·lectius a partir del 2020. A més considera que aquest salari mínim és "insuficient" a Catalunya, ja que el cost de vida és un 30% més elevat que en altres comunitats, "No es pot viure amb el mateix en una part de l'Estat i en una altra" ha dit la Núria Ferràndis. "Reclamem la fixació de salari mínim per sobre de 1.300 euros complint amb els estàndards internacionals" ha dit Sergi Perelló.Respecte al càlcul que està elaborant el Govern sobre el salari mínim català a instàncies del vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, la Intersindical denuncia que no seria d'obligat compliment per a totes les empreses, a diferència del salari mínim estatal. "Amb les dades que hem analitzat veiem que s'estan produint diferències en la població que empobreixen parts del territori", ha afirmat, recomanant regionalitzar el SMI per evitar que la llei determini poders adquisitius diferents en funció de a quin territori treballi cada treballador.En aquest sentit, recorden que és especialment complicat obligar a les empreses a establir un salari mínim català pel fet que la Generalitat no té competències en aquest àmbit i, per això, sindicats i patronals l'haurien d'establir de forma voluntària mitjançant la negociació col·lectiva i convenis d'àmbit català.Segons la Intersindical, a més, UGT i CCOO no hi donen suport. "El que avaluem de la seva actuació sindical és que han arribat a acords amb govern i sindicats que han anat en detriment de l'interès col·lectiu", han assegurat des del sindicat independentista, assegurant que els acords i increments salarials pactats a nivell estatal són "inferiors i lesius per als interessos dels treballadors i treballadores de Catalunya".Per això, la intersindical reclama un front comú entorn d'aquesta reivindicació "tota la legislació laboral correspon a l'Estat i nosaltres, en ser un sindicat que no supera el 10% no ho podem fer arribar a les patronals de manera voluntariosa, no crec que nosaltres tinguem capacitat d'influència".El sindicat també ha recordat que "l'administració necessita uns pressupostos aprovats" i ha demanat a la Generalitat que faci avenços efectius cap a aquest salari mínim en els àmbits en els quals tinguin competències. Per últim, han reclamat una rebaixa de l'IRPF a les rendes més baixes i "un increment de tributs a les rendes més elevades i recuperar impostos anul·lats per l'Estat" en l'elaboració dels pressupostos de 2020.Preguntat per si planteja noves convocatòries de vaga, Sergi Perelló ha dit que "les vagues s'han de contextualitzar" i que avaluaran convocar-ne una "en funció de com vagin els esdeveniments".

