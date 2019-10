Sindicats de Mossos denuncien a la Fiscalia un gag de TV3 per odi i injúries

Tres sindicats dels Mossos d'Esquadra, el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) i el Col·lectiu Autònom de Treballadors (CAT), i l'Associació de Comandaments de la Policia Catalana (COPCAT) han presentat una denúncia a la fiscalia de delictes d'odi i discriminació per un gag emès pel programa d'humor i sàtira política de TV3 Està passant.En aquest gag, es carrega contra l'actuació policial dels últims dies a Catalunya i inclouen imatges de gossos amb cascs de policia o amb projectes de foam. A més, tanquen l'esquetx culpant-ne els seus "amos" amb una foto del conseller d'Interior, Miquel Buch. La denúncies es presenta pels presumptes delictes d'odi i injúries.En l'escrit, els denunciants asseguren que "la idea d'anomenat gossos als policies no és nova" perquè la van utilitzar "cercles paral·lels a ETA" contra la Guàrdia Civil.El gag es va emetre el passat 16 d'octubre i hi apareix el presentador del programa, Toni Soler, juntament amb els humoristes Jair Domínguez i Magí Modgi. Els sindicats policials i l'associació de comandaments creu que els fets "no es poden emparar en els criteris de llibertat d'expressió", sinó que constitueixen un delicte d'odi i un altre d'injúries.

