La directora del Centre Irídia: «La detenció de David Solé va ser arbitrària»

La germana del jove de Tarragona detingut a Barcelona i en presó provisional demana que la gent participi en una recollida de signatures per reclamar el seu alliberament; ho explica @JonathanOca https://t.co/fCmV3ORQKi #SentènciaProcés pic.twitter.com/SiQAEet7ZX — NacióTarragona (@naciotarragona) October 17, 2019

Moment de la brutal detenció de la Laura Solé a #Tarragona. pic.twitter.com/Cy5LSh1rVP — EL PUTU AMU! (@elputuamu) October 22, 2019

"Tarragona té tres presos polítics". Així de clar ho afirmen els col·lectius i entitats independentistes de la ciutat i de la demarcació. Tots s'enfronten a penes de presó que oscil·len entre els 3 i els 9 anys. Es tracta de tres joves que han sigut detinguts i empresonats per la seva presumpta participació en els aldarulls de Tarragona però també de Barcelona.Precisament, el primer a ser detingut va ser David Solé. El jove de 23 anys va ser arrestat pels Mossos d'Esquadra la nit del dimarts, 15 d'octubre a Barcelona. Segons el relat del titular del jutjat d'instrucció número 20 de Barcelona, hi ha indicis que Solé i tres joves van intentar travessar línies policials o bé es van enfrontar i van agredir diferents agents de l'autoritat. Per això, apunta que són fets "de notable gravetat i transcendència" i atribueix als detinguts accions dirigides a "impedir l'execució d'una sentència ferma" dictada pel Tribunal Suprem als presos polítics.Tots ells estan acusats de desordres, atemptat contra agents de l'autoritat i lesions lleus, a excepció de Solé, que està acusat de desordres i la Generalitat no s'ha personat en el seu cas.Per tot plegat, la jutgessa va acordar el seu ingrés a presó. Cal recordar, però, que la Fiscalia demanava presó per als quatre detinguts i el Govern presó eludible amb una fiança de 2.000 euros però la decisió judicial va ser la pitjor per als interessos dels joves i de les seves famílies. Tots estan acusats de desordres, atemptat contra agents de l'autoritat i lesions lleus. En David està empresonat a la presó de joves de la Roca del Vallès (Barcelona)."La detenció d'en David Solé va ser arbitrària i la decisió judicial desproporcionada". Curt i ras. Aquesta és l'afirmació d'Anaïs Franquesa, directora del Centre Irídia i advocada del jove tarragoní. En declaracions aha destacat que el van detenir durant els aldarulls del dimarts quan ell i uns companys tornaven cap a casa. "L'acusen de fer el que no ha fet", ha assegurat. "No té cap mena de sentit, ni la detenció ni la presó" i ha apuntat que la mesura és molt "desproporcionada".Franquesa també ha assegurat que la defensa està preparant un recurs de reforma contra la decisió judicial i serà la jutgessa, qui l'ha pres, qui haurà de decidir si la manté o si accepta i el deixa lliure. En cas contrari, l'advocada farà arribar el cas a l'Audiència Provincial de Barcelona, qui pot resoldre-ho amb un període d'almenys una setmana. Ara bé, Franquesa no tira la tovallola i espera que els "mecanismes judicials funcionin correctament i s'aconsegueixi que surti en llibertat".Entre un recurs i un altre, el jove tarragoní podria passar almenys un mes més a la presó de joves de la Roca del Vallès, si abans el jutjat d'instrucció número 20 de Barcelona no accepta que surti en llibertat.Un veí de Tarragona ha iniciat una campanya a través de change.org per recollir signatures per demanar el seu alliberament. Això mateix estan fent amics i familiars de Solé, qui també demanen el suport de tots els tarragonins. Els altres dos "presos polítics" del Camp de Tarragona són Laura Solé (25 anys, la Secuita) i Joan Tortosa (22 anys, El Pont d'Armentera). Els dos van ser detinguts dijous passat per agents de paisà de la policia espanyola. Ambdós estan acusats de desordres públics i estan tancats a la presó de Mas d'Enric després que el jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, en funcions de guàrdia decretés presó provisional comunicada i sense fiança per als dos i deixés en llibertats a uns altres tres detinguts la mateixa nit de dijous però amb mesures cautelars, ja que hauran de comparèixer quinzenalment al jutjat. També se'ls ha retirat el passaport i se'ls ha prohibit sortir del territori i d'acudir, aproximar-se o participar en actes o manifestacions, a menys d'un quilòmetre durant un període de sis mesos. Aquesta setmana s'ha celebrat un acte a les portes del centre penitenciari de Mas d'Enric, al Catllar, on un miler de persones van voler mostrar el seu suport als joves empresonats però també a Carme Forcadell, l'expresidenta del Parlament, condemnada a 11 anys i mig de presó en la sentència de l'1-O.

