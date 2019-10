Sánchez treu pit per l'exhumació: «L'Espanya d'avui és el més oposat al franquisme»

"Avui Espanya compleix amb ella mateixa. Es dona un pas més cap a la reconciliació. La nostra democràcia es prestigia davant dels ulls del món", assegura el president del govern espanyol

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dimecres a primera hora de la tarda un cop el cos del dictador Francisco Franco ja havia arribat al cementiri de Mingorrubio . L'exhumació del fèretre, impulsada pel PSOE en plena precampanya electoral, és un dels reclams amb els quals es presentarà Sánchez a les eleccions del 10-N. Ha aprofitat per treure pit de la iniciativa amb reminiscències a les crítiques que sovint fa l'independentisme: "L'Espanya d'avui és el més oposat al règim franquista", ha assegurat en una intervenció sense preguntes.Sánchez ha apuntat que va ser el Congrés, per unanimitat, qui va obrir el camí per exhumar el dictador del mausoleu. Després el govern espanyol va disposar les vies per procedir i, finalment, el Tribunal Suprem va "dotar el procés de màximes garanties". "Així funciona un estat democràtic i de dret", ha tret pit. "Avui Espanya compleix amb ella mateixa. Es dona un pas més cap a la reconciliació. La nostra democràcia es prestigia davant dels ulls del món", ha apuntat el dirigent del PSOE."Aquest és el moment per fer-ho. El mausoleu va ser fet amb el sacrifici de milers de víctimes de la dictadura. Més d'un terç encara estan sense identificar, i alguns d'ells van ser traslladats sense consentiment de les famílies. És una infàmia per a una Espanya que tard o d'hora haurà de ser reparada", ha destacat Sánchez. "L'Espanya d'avui té un deute amb els qui van ser forçats a l'exili fa vuitanta anys, i dels espanyols abandonats en camps d'extermini", ha ressaltat el president espanyol en funcions."L'Espanya d'avui és el més oposat al règim franquista. On hi havia uniformitat, avui hi ha diversitat territorial. On hi havia masclisme i homofòbia, avui hi ha feminisme i tolerància", ha recalcat. Pel que fa al futur del Valle de los Caídos, ha indicat que ara serà un "homenatge" a totes les "víctimes de l'odi", ja sense el dictador exhibit.La proximitat de les eleccions ha convertit l'exhumació de Franco en un acte més de precampanya, perquè tots els líders estatals s'hi han pronunciat. Qui ho ha fet de forma més vehement ha estat Santiago Abascal, candidat de Vox, que ha considerat "carronyaire" la iniciativa de treure el cos del dictador del Valle de los Caídos. Segons Abascal, tant el PP com Ciutadans són "còmplices" d'aquest "abús" al qual s'estarien sotmetent les restes del dictador, de qui Vox no renega. Més aviat el contrari.Pablo Casado, candidat del PP, ha assegurat que ara es tracta de "mirar cap al futur i no cap al passat" -càrrecs fundacionals del seu partit provenien, precisament, de l'estructura de la dictadura-, mentre que Albert Rivera, líder de Ciutadans, ha retret a Sánchez haver exhumat les restes sense "consens". Només Pablo Iglesias, cap de files de Podem, s'ha posicionat a favor de l'exhumació. "Encara s'han de desterrar les restes de l'aparell de l'Estat", ha apuntat en una roda de premsa a Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor