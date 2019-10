Ataquen una dona a cops de puny a la Corunya per vendre fruita catalana

Una veïna de la Corunya ha estat atacada per un individu per vendre a la seva fruiteria peres de Lleida. Els fets van passar el passat dimarts quan l'home li va exigir que retirés la fruita perquè era catalana, un fet que considerava que no era "normal".La dona va negar-se a atendre a la petició i va demanar a l'home que marxés, una reacció que va ser resposta amb violència. Segons explica La Voz de Asturias , l'atacant, d'uns 70 anys, li va propinar diversos cops de puny.La víctima va patir ferides i, posteriorment, va denunciar els fets a la policia.

