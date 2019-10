Mor un menor atropellat a Polinyà

Un menor ha mort aquest dijous, després que dimecres, a primera hora, fos atropellat per un vehicle, a l'avinguda de Sentmenat de Polinyà (Vallès Occidental). Per l'horari de l'accident, tot apunta que la víctima mortal es dirigia cap a l'escola. La Policia Local del municipi s'ha fet càrrec de la investigació.El consistori de la localitat vallesana ha decretat tres dies de dol, a partir d'aquest divendres. A més, les banderes de l'Ajuntament onegen ja a mig pal. La mesura suposa cancel·lar la prova de resistència en BTT, la Festa de les Mascotes i l'Hora del Conte programada per divendres a la tarda.Així mateix, l'administració municipal ha manifestat el seu condol i ha traslladat tot els suport als familiars i amics del menor mort. A la vegada que s'ha posat a disposició tant de la família com del centre escolar "per tot allò que necessitin".

