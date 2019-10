Participa i decideix sobre com viure junts en la societat diversa

El Consell d’Europa recomana l'interculturalisme



Al món hi ha altres països que han viscut processos d’immigració intensos dels que han sorgit, també, societats diverses. De la seva experiència, amb encerts i errades, n’ha sorgit un aprenentatge que ha portat el Consell d’Europa a recomanar l’interculturalisme com a eina per a la gestió de la diversitat.



L’interculturalisme es sustenta en tres principis: igualtat d’oportunitats, reconeixement de la diversitat i interacció positiva.



Igualtat perquè volem justícia i solidaritat, perquè més cohesió ens fa també ser més eficients com a societat. I perquè sabem aquells contextos als quals les diversitats s’identifiquen amb desigualtats tenen greus problemes de cohesió. No volem que les identitats que sentim ens puguin condicionar l’accés als drets i oportunitats.



Reconèixer i conèixer la diversitat és un requisit necessari per al diàleg i la convivència entre els que ens sabem, respectem i ens agradem diferents. Aprofitar la diversitat i les capacitats de relació amb el món, per exemple, ens pot donar molta riquesa.



Interacció perquè volem trobar-nos, sempre i a tot arreu. Tenir amistats d’orígens diferents és el millor antídot contra estereotips i prejudicis. És la manera de construir una cultura pública comuna, un espai compartit que tots i totes sentim nostre i notem que en formem part.

El Govern de la Generalitat ha iniciat un procés participatiu per tal de promoure un Pacte Nacional que contribueixi a la incorporació de la perspectiva intercultural en l’acció pública, gràcies al compromís del conjunt de tots els actors institucionals, socials, econòmics, polítics i ciutadans del país.Un pacte que ha de recollir els compromisos del Govern, dels Ajuntaments, del conjunt d’actors socials per la igualtat, el reconeixement de la diversitat i el foment de la interacció positiva entre ciutadans de tots els orígens. Un Pacte que els ciutadans poden fer seu participant en el web participa.gencat.cat o bé assistint a una de les sessions presencials obertes Les preguntes que els participants han de respondre són: I tu què faràs per la igualtat? Com reconeixeràs la diversitat al teu entorn? Què faràs per afavorir la interacció amb persones diferents de tu?Catalunya és una societat diversa des de molts punts de vista. Els catalans parlem més de 310 llengües diferents i participem de totes les principals creences i conviccions del món, reconeixem la nostra diversitat d’identitat de gènere en documents oficials i tenim més de mil matrimonis cada any entre persones del mateix sexe. A Catalunya, una de cada 13 persones patim alguna discapacitat, tot i que això ens passarà a un de cada cinc de nosaltres quan tinguem més de 75 anys.A més, hi ha catalans i catalanes amb 184 de les 193 nacionalitats d’arreu del món reconegudes per l’ONU, i encara es podrien sumar les no reconegudes.No tota la diversitat es deu a l’origen, és clar, però el fet migratori l’ha fet créixer de forma notable al segle XXI: enguany un 36,1% dels nens i nenes que naixeran a Catalunya tindran com a mínim un progenitor estranger. I al mateix temps, més de la meitat de les persones que encara tenen passaport estranger ja fa més de 10 anys que viu a Catalunya: per a nosaltres són catalans i catalanes.Conviure en la diversitat és un dels grans reptes de les societats democràtiques actuals. Ser una societat cohesionada i diversa al mateix temps és possible i desitjable. Respectar la pluralitat és una qüestió de legalitat, principis, valors fonamentals i alhora enforteix el desenvolupament i la cohesió social. El gran repte és, però, que aquestes diferències no derivin en desigualtats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor