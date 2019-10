El Consell d'Immigració de Barcelona demana no instrumentalitzar la immigració en campanya

El Consell d'Immigració de Barcelona (CMIB) ha instat els partits que prenguin part en les eleccions espanyoles del 10-N a no instrumentalitzar les persones migrades durant la campanya electoral. El consell està integrat per entitats i pels grups municipals i totes les parts han posat especial èmfasi a protegir els menors estrangers no acompanyats.La demanda del CMIB inclou no reproduir discursos racistes i xenòfobs, evitar discursos criminalitzadors i estigmatitzadors, que es denunciïn judicialment les conductes que promoguin l'odi i que es doni suport jurídic i psicosocial a les víctimes de situacions de discriminació.Tots els partits amb representació al ple han subscrit l'acord i ara es preveu que s'aprovi en forma de declaració institucional al ple ordinari d'aquest divendres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor