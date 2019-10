Un Festival de Cinema de Muntanya de Torelló amb més pel·lícules que mai

Durant la roda de premsa de presentació de la 37a edició. Foto: Josep M. Montaner

Joan Salarich i Ingrid Picanyol, durant la roda de premsa de presentació de la 37a edició. Foto: Josep M. Montaner

El Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló ha assolit la participació més alta de la seva història: s'hi han inscrit un total de 170 pel·lícules de 28 països diferents. Així ho explica el director del festival Joan Salarich, remarcant que és un "rècord absolut", tenint en compte que en l'edició que se'n van presentar més eren 149.Pel que fa a les nacionalitats, la majoria són europees: principalment de França, Espanya, Àustria o Alemanya, però també dels Estats Units, Canadà o Austràlia. Fins i tot n'hi ha de països tan poc habituals com Iran, Macedònia, Kirguizistan o Mèxic.En aquest sentit, Salarich explica que d'aquests films se n'han seleccionat 49 de 18 països que es projectaran durant deu dies a Torelló i optaran a endur-se la Flor de Neu d'Or. De totes les pel·lícules, el director del festival remarca que hi ha dos estrenes mundials i tres estrenes europeus.Per la seva banda, l'alcalde Marçal Ortuño destaca "el mèrit de tirar un festival de referència i d'alt nivell amb una estructura modesta". En aquest sentit, remarca la "perseverança" de l'organització i que l'Ajuntament se sent molt orgullós de formar part del festival: "pel camí que hem fet junts i amb ganes de seguir-ho fent, fer-lo créixer i potenciar-lo". "Amb el Festival de Cinema posem Torelló al mapa mundial", conclou.En aquest mateix sentit es pronuncien la directora de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Belén Latorre i el director de la Zona Osona de BBVA, Daniel Guardiola. Tant Latorre com Guardiola remarquen la combinació i dimensió local i internacional del certamen.Salarich explica que enguany el certamen segueix apostant pel segell femení. De les 49 pel·lícules projectades, 9 estan dirigides per dones i 4 com a protagonistes. L'any passat, 4 estaven dirigits per dones i 5 protagonitzats per elles. D'altra banda, el festival té un pressupost de 155.000 euros, lleugerament superior a la de l'any passat.Entre els protagonistes i directors que aquest any han tornat a fer-se un lloc dins la secció competitiva del Festival hi destaquen els triomfadors absoluts de l'edició del 2017, Anne i Eric Lapied. Aquesta vegada, el matrimoni francès torna a Torelló amb La fabuleuse histoire du gypaète. El guanyador del Premi Grandvalira a millor film d'Esports de Muntanya de l'any passat, l'austríac Matthias Mayr, aquest any presenta 83º Ski the north. O el britànic Alastair Lee, que després d'endur-se el Premi Grandvalira el 2017, enguany aposta per Climbing blind. I la realitzadora americana Chase Ogden, doblement premiada al festival torellonenc, signa la pel·lícula Super Frenchie. El guanyador de la Flor de Neu d'Or de fa exactament una dècada, l'eslovac Pavol Barabas, presenta Spirit of jaguar.En paral·lel, fins a quatre produccions amb ADN català formaran part de la programació oficial del certamen. Iñigo Jiménezés el director de Thar-ua, una paraula tibetana que defineix "superació". Els muntanyencs Ferran Latorre, Núria Picas, Àlex Txikon i Joao Garcia reflexionen sobre la superació en aquest curtmetratge. Amb Shiro, Miquel Soler signa un curtmetratge sobre l'illa de Hokkaido, al Japó, un terreny de joc ideal pels snowboarders. El realitzador Miquel Pérez recorda, a través de Repte en el Saraghrar, com durant els anys setanta, escaladors catalans van intentar obrir una via en aquest cim de més de set mil metres entre l'Afganistan i el Pakistan. Per últim, el curtmetratge South Lines mostra els espectaculars descensos d'Aymar Navarro, Adrià Millan i Txema Trull, que protagonitzen i dirigeixen el film al mateix temps.La sessió Natura i Muntanya, que reuneix les produccions que posen el focus en la natura, l'etnografia i la cultura de muntanya arriba a la tercera edició amb un format més que consolidat i amb l'aval del públic. Després de l'èxit de les darreres edicions, aquest any es projectaran 15 pel·lícules especialitzades, tres més que el 2018.El festival es fixarà en Alaska i el Yukon , on hi conviuen inuits, cercadors d'or i treballadors de petrolieres. I tot plegat, enmig d'un entorn de gran valor alpinístic que posa a prova les expedicions amb les condicions climàtiques més extremes. Això es podrà veure sobretot en l'espectacle inaugural i en exposicions, a més de les activitats de la biblioteca Dos Rius.Precisament la nova imatge del certamen respon a les conseqüències de l'extracció de l'or de la muntanya. "La imatge és un nou exercici de crear un impacte i que la gent es pregunti perquè es així i es consciencii del que està passant", ha explicat la seva dissenyadora Ingrid Picanyol.D'altra banda, l'alpinista català Òscar Cadiach serà homenatjat per la seva carrera alpinística, però també pel seu vessant com a realitzador de diversos documentals. Més enllà de l'ascensió dels 14 vuit mils sense oxigen, la trajectòria de Cadiach (Barcelona, 1952) ve marcada per la qualitat de les ascensions fetes a l'Himàlaia i al Karakorum.

